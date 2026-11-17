Le football congolais vient de marquer un pas décisif vers sa professionnalisation. À travers la signature, le 16 novembre à Brazzaville, du partenariat de naming entre la Fédération congolaise de football (Fécofoot) et la société de production agricole Agrima, le championnat national d'élite de Ligue 1 s'appellera désormais Ligue 1 Agrima.

La cérémonie de signature du partenariat s'est déroulée en présence des acteurs majeurs du ballon rond national, des dirigeants de la société Agrima, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Hugues Ngouélondélé.

Ce partenariat vise à promouvoir le football congolais, à garantir sa visibilité et à participer activement à sa professionnalisation. Les dirigeants de clubs, unanimes, ont salué cette initiative qui promet d'alléger le poids des charges financières liées à la gestion de leurs équipes au quotidien. « À travers cette signature, je confirme que le football congolais est dans une nouvelle ère.

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Vous allez constater que de la gouvernance fédérale aux équipements en passant par la communication, tout a changé et il y a de l'innovation positive », s'est réjoui un président de club à l'issue de la cérémonie.

Une vision partagée entre ambition et développement

Le président de la Fécofoot, Eric Mantot, a souligné toute l'importance de ce contrat historique qui insuffle une dynamique nouvelle au sport roi congolais. Il a insisté sur la nécessité de bâtir un football moderne, transparent et attractif, capable d'attirer des partenaires privés de premier plan pour garantir l'autonomie et le rayonnement des clubs.

« Le naming n'est pas une simple question d'image, c'est un véritable partenariat stratégique qui va permettre de renforcer la visibilité et l'attractivité de la Ligue 1, d'apporter des ressources nouvelles et durables au niveau de notre football, d'améliorer les conditions d'organisation des matches et l'accueil du public », a-t-il indiqué.

De son côté, la directrice générale d'Agrima, Estelle Anvouli, a rappelé l'engagement de son entreprise en faveur du développement national et de la jeunesse. Elle a mis en avant les valeurs communes qui unissent l'agriculture et le sport : le travail, la discipline, la persévérance et la croyance dans le potentiel avant même que les résultats ne soient visibles. « L'agriculture et le football peuvent sembler très éloignés, pourtant ils partagent des valeurs essentielles : le travail, la discipline, la persévérance et l'esprit d'équipe.

Pour Agrima, ce partenariat est bien plus qu'un engagement de visibilité, c'est un acte de confiance dans notre jeunesse, dans nos talents et dans l'avenir de notre pays », a-t-elle déclaré.

La cérémonie s'est conclue par le dévoilement du nouveau logo de la compétition et la remise symbolique des échantillons de maillots aux différents clubs d'élite. Derrière cette union se croisent les trajectoires de deux structures aux ambitions nationales complémentaires. D'un côté, Agrima, entreprise de droit congolais établie à Pointe-Noire avec des activités agricoles développées dans le département de la Bouenza, déploie un modèle intégré axé sur quatre filières (Le soja, le tournesol, le maïs et le palmier) pour un objectif de 28 000 hectares de superficies cultivées.

De l'autre, la Fécofoot cherche à structurer durablement les championnats nationaux en s'associant à des acteurs économiques solides. En alliant les exigences de la production agricole de grande envergure aux dynamiques de visibilité et de gestion du football d'élite, ce partenariat de naming vise à poser des bases économiques pérennes pour le développement sportif congolais.