L'élection du secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a été reportée d'une année, le 16 novembre, faute de consensus, à l'issue d'un sommet à Phnom Penh, au Cambodge.

L'élection du secrétaire général de l'OIF était la source de vives tensions entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda. La Rwandaise Louise Mushikiwabo, candidate à un troisième mandat, restera donc en poste jusqu'à la tenue du nouveau scrutin, auquel elle ne se présentera pas, ont précisé les sources.

Le report de l'élection est une première pour l'institution qui avait toujours désigné son secrétaire général par consensus, à l'image de Boutros Boutros Ghali, Abdou Diouf, Michaëlle Jean et Louise Mushikiwabo, depuis la création de la fonction en 1997.

Les deux principaux bailleurs de l'OIF, la France et le Canada, ont appelé à l'unité, mais aucun compromis n'a pu être trouvé après deux jours d'intenses tractations en coulisses à Phnom Penh, au milieu d'un bras de fer entre la RDC et le Rwanda.

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Kinshasa, qui accuse Kigali de soutenir le groupe armé rebelle du M23 dans ses provinces de l'Est, a menacé de quitter l'organisation si Louise Mushikiwabo, en poste depuis 2018, venait à être réélue. Le départ du deuxième pays comptant le plus de locuteurs francophones (57,3 millions) derrière la France serait un séisme pour l'OIF, déjà fragilisée par ceux l'an dernier de trois pays du Sahel (Burkina Faso, Mali, Niger).

Quatre candidats briguaient le poste de secrétaire général: Louise Mushikiwabo, la Congolaise Juliana Lumumba, fille de l'icône des luttes anticoloniales et du panafricanisme Patrice Lumumba; l'ancien Premier ministre roumain, Dacian Ciolos; et l'ancienne ministre mauritanienne, Coumba Ba.

Après l'annonce du report de l'élection, la Rwandaise Louise Mushikiwabo a dénoncé des « pressions nombreuses et fortes » pour le retrait de sa candidature, à laquelle s'opposait fermement la RDC. « Je ne vous cache pas que les pressions ont été nombreuses et fortes, mais si j'ai maintenu ma candidature, c'est d'abord parce que j'avais encore l'ambition et l'énergie de servir cette organisation, mais surtout par principe aussi », a déclaré Louise Mushikiwabo, qui restera en poste jusqu'à l'organisation du nouveau scrutin.

Kinshasa salue « un compromis sage »

Les cinquante-trois Etats et gouvernements membres de plein droit de l'OIF (Sur les quatre-vingt-dix que compte l'organisation) ont décidé de ne pas voter à bulletin secret et de se donner un an pour trouver un prétendant plus consensuel.

La RDC, qui avait menacé de se retirer de l'OIF, a salué « un compromis sage ». Sa ministre des Affaires étrangères, Thérèse Wagner, présente au sommet, a déclaré: « À l'issue de discussions exigeantes, un compromis sage a été trouvé pour préserver l'unité de la Francophonie et engager la réforme du processus de désignation de son prochain secrétaire général ».