De l'examen du rapport d'évaluation à mi-parcours du Plan national de développement (PND) 2022-2026, ainsi que des projets de stratégie « Congo vision 2063 » et du PND 2027-2031, il ressort la nécessité d'adopter des directives claires pour le prochain cycle de planification.

Le séminaire gouvernemental organisé les 13 et 14 novembre à Brazzaville a permis aux participants d'examiner trois documents fondamentaux pour l'avenir du pays dont le bilan à mi-parcours du PND 2022-2026. Selon le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, les travaux ont confirmé un contraste saisissant entre la consolidation des équilibres macroéconomiques et la faiblesse de l'exécution physique et financière de ce plan.

« Le faible taux d'exécution financière par rapport aux prévisions, l'immaturité de 65 % des projets inscrits au Programme d'investissement public, faute d'études de faisabilité et l'absence de revues annuelles d'exécution, constituent des signaux d'alarme que nous ne pouvons ignorer. La contrainte énergétique avec des pertes réseau de près de 40 % et une capacité installée stagnant autour de 700 MW ont paralysé le pilier industriel qui concentrait pourtant 44,81 % des ressources programmées », a rappelé le chef du gouvernement.

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Il a ajouté sur la liste que la défaillance du dispositif de suivi-évaluation, budgétisé à seulement 0,28 % du coût total du Plan, illustre la nécessité de rompre avec la culture de la planification sans exécution.

S'agissant du projet « Congo vision 2063 », les participants ont validé la pertinence du « Pacte pour le futur », un document qui transcende les cycles quinquennaux et s'aligne sur l'Agenda 2063 de l'Union africaine. Pour le chef du gouvernement, la trajectoire proposée, visant un produit intérieur brut (PIB) de 348 milliards de dollars à l'horizon 2063 avec un revenu par habitant dépassant 12 000 dollars, exige une mobilisation de plus de 400 milliards de dollars d'investissements, dont 68 % portés par le secteur privé.

Quant au projet de PND 2027-2031, les échanges ont mis en exergue la nécessité d'articuler étroitement cette première tranche opérationnelle avec la Vision 2063. Le diagnostic a révélé, a indiqué Anatole Collinet Makosso, cinq verrous structurels transversaux. Il s'agit notamment du modèle rentier extractif avec 93 % des exportations concentrées sur le pétrole, de la rupture de la chaîne Plan budget-Exécution-Suivi, de la centralisation administrative avec un indice d'autonomie locale de seulement 4/100.

A cela, s'ajoutent le déficit d'entretien préventif d'un patrimoine de plus de 10 300 milliards FCFA et l'éviction financière du secteur privé dont le crédit ne représente que 2,4 % des encours à long terme.

Resserrer le portefeuille du PND 2027-2031 autour de 50 à 70 projets structurants

À l'issue des échanges, plusieurs leçons ont été tirées dont la sélectivité rigoureuse. « Nous ne pouvons plus inscrire au Plan des projets sans études de faisabilité achevées ni financements sécurisés. La règle des 3M, à savoir maturité, maintenance, marge, doit désormais guider toute inscription au Programme d'investissement public. Le portefeuille du PND 2027-2031 devra être resserré autour de cinquante à soixante-dix projets structurants majeurs, contre les 343 projets pléthoriques du cycle précédent », a soutenu Anatole Collinet Makosso.

Le chef du gouvernement a également noté la sanctuarisation des contreparties nationales. D'après lui, les suspensions de décaissements des partenaires techniques et financiers ont privé le pays de ressources cruciales. Le gouvernement devra garantir, a-t-il annoncé, dans chaque loi de finances, l'inscription effective des contreparties nationales dues aux bailleurs.

L'exécutif entend, par ailleurs, reconfigurer l'architecture du prochain PND, en érigeant l'énergie et les nouvelles technologies de l'information et de la communication en pilier stratégique autonome, compte tenu de son rôle déterminant dans l'industrialisation. Il est également prévu la création d'un pilier dédié au capital humain regroupant l'éducation, la santé, la formation professionnelle et l'emploi des jeunes.

Pour faire du climat des affaires et de la justice commerciale un levier autonome de compétitivité, un pilier gouvernance sera créé. Anatole Collinet Makosso a évoqué, par ailleurs, la nécessité d'instaurer une discipline budgétaire. « Le ratio de dette publique, à 95,8 % du PIB en 2025 contre un plafond communautaire de 70 %, exige la poursuite des réformes de gestion de la dette et l'interdiction stricte des emprunts non concessionnels non autorisés.

Ceci, en vue de libérer à moyen terme des marges pour une participation plus active de l'Etat au financement du PND à travers des investissements publics », a-t-il souligné.

Pour la prise en compte de ces différents enseignements, dans la finalisation des documents examinés, il a instruit le ministre en charge du Plan de procéder, en liaison avec les autres départements ministériels concernés, à la consolidation des observations et recommandations formulées.

« Une attention particulière devra être accordée à la cohérence des données statistiques, à la place stratégique de l'énergie, au réalisme des hypothèses de financement, notamment celles relatives à la participation du secteur privé, ainsi qu'à la cohérence entre les différents programmes et le cadre macro-économique de notre pays », a-t-il conclu, saluant l'engagement des partenaires techniques et financiers, dont la contribution a été déterminante dans l'élaboration des documents soumis à leur examen.