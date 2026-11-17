En dépit de ses atouts naturels dans le domaine de l'aquaculture, la République du Congo accuse un déficit de plus de 60 000 tonnes en produits halieutiques par année. Le constat a été fait, le week-end dernier, par le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, lors du premier forum sur l'investissement dans le l'aquaculture au Congo, organisé à la Grande foire agricole du Congo, au village Bambou Mingali, dans le district d'Ignié, département du Djoué-Léfini.

Près de cent vingt experts dans le domaine de l'aquaculture ont participé au forum qui a duré deux jours, organisé avec l'appui financier de la Banque mondiale et du Proclimat. Ce forum a été initié dans la perspective du lancement du Projet de développement de l'agriculture et de l'aquaculture du Congo, dans le but de promouvoir l'éclosion du sous-secteur aquacole.

A cet effet, les résultats d'une étude menée par un organisme international sur l'aquaculture au Congo ont été ont été publiés. Les données de cette enquête dressent un état des lieux d'un sous-secteur en péril et qui bat de l'aile, dépourvu de tout, avec un déficit énorme en produits halieutiques.

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Selon cette étude, la demande en produits halieutique au Congo est estimée à environ 163 000 tonnes par an, mais le pays ne produit à peine que 60 000 tonnes de poissons par année, d'où sa dépendance aux importations pour combler le gap.

Au cours des débats qui ont découlé, il en est ressorti que le secteur aquacole congolais ne prospère pas à cause de plusieurs facteurs. Il s'agit, entre autres, du manque de spécialistes dans le domaine, de la cherté des intrants qui fragilise l'essor du secteur, du déficit d'alevins car le pays ne disposant que de quatre écloseries sur l'ensemble du territoire national.

Il faut aussi ajouter à cette liste le manque de financement des producteurs, la faible capacité de production, ainsi que le manque des chaînes de froid, des voies d'évacuation des produits et de compétences techniques.

Le forum avait pour objectif, entre autres, de valider les contrats, les recommandations et les priorités d'investissements ; de dégager un consensus autour d'une vision commune afin de rendre le secteur aquacole congolais plus compétitif, inclusif et résilient. Il s'est agi aussi de recenser des modèles pratiques de partenariat public-privé ; de respecter les partenariats entre le gouvernement, les producteurs et les organismes, les institutions financières.

A l'issue du forum, une feuille de route aquacole a été validée et sera soumise au gouvernement pour l'application des recommandations adoptées.