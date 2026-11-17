En marge du troisième Forum économique et humanitaire Russie-Afrique, tenu à Moscou les 28 et 29 octobre dernier, les initiatives de collaboration entre le Congo et la Russie s'étaient élargies dans le secteur privé avec la signature d'un accord entre la société congolaise Papagallo Congo Limited et le groupe russe Geoscan. Ce partenariat porte sur l'exploration minérale et le déploiement de systèmes aéronautiques sans pilote (UAS).

L'accord entre les deux sociétés prévoit d'introduire des UAS, encore appelés drones, pour améliorer l'efficacité de l'exploration minérale et optimiser les opérations minières.

Les technologies de Geoscan devraient être utilisées pour identifier des zones prometteuses de minéralisation et préparer des recommandations pour les travaux de forage. « L'utilisation des UAS nous aidera à réduire le temps nécessaire pour mener à bien les activités d'exploration géologique et à minimiser les risques pour le personnel », a indiqué le directeur du département des données de Papagallo Congo Limited, Chancel-Bonheur Mvoutou.

Il a précisé que cette technologie permettra d'accélérer l'intégration des données collectées dans les systèmes numériques pour une prise de décision plus rapide et plus pertinente.

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Les sociétés Papagallo Congo Limited et Geoscan se sont également convenues de former des spécialistes congolais à l'utilisation efficace de ces UAS. « Notre engagement à développer l'expertise des professionnels dans différents pays est tout aussi important.

Cette approche permet à nos partenaires de construire une base solide pour la planification stratégique du développement des ressources », a souligné, pour sa part, le directeur général de Geoscan, Pavel Stepanov.

Les deux entreprises opèrent dans l'exploration des ressources naturelles et utilisent des technologies de nouvelle génération, combinant intelligence artificielle et statistiques avancées. « Notre stratégie est d'aider la République du Congo à acquérir une solution technologique de pointe dans le secteur minier pour mieux développer et gérer ses ressources naturelles.

Conformément à cette stratégie, la mise en oeuvre des UAS est une étape logique pour progresser dans l'exploration géologique », a précisé le représentant de Papagallo, dépêché en Russie pour la signature de ce partenariat.