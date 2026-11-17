Les Diables rouges des moins de 23 ans disputeront le troisième et dernier tour décisif des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de la catégorie en 2027, en Egypte, grâce à leur courte et précieuse victoire à domicile 1-0 face aux Palancras negras d'Angola, le 15 novembre dans le cadre de la manche retour du deuxième tour.

Déo Gracias Bassinga a assumé son statut en éliminant à lui seul la sélection olympique angolaise. Il a sorti le grand jeu pour inscrire le but de la qualification sur un magnifique coup franc à la 45e minute et soulager toute une nation.

C'est, d'ailleurs, lui qui avait mis les Angolais dans un situation très inconfortable après l'ouverture du score à Luanda, lors du match aller soldé par un score de parité d'un but partout.

Le service minimum est assuré tout en gardant à l'esprit qu'il y a encore du chemin à parcourir. Car dans le football, le match le plus important reste incontestablement celui d'après. « Il fallait se qualifier.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cela aurait été une phase de poules, on sortirait des deux matches avec quatre points. Un match à élimination directe est comme un match de coupe. C'est différent d'un match de poules ou du championnat où on sait qu'on peut perdre aujourd'hui pour gagner demain.

Mais là, il ne faut pas passer à côté, soit vous continuez soit vous arrêtez », a commenté Cédric Nanitelamio, le sélectionneur, visiblement comblé de la prestation de ses poulains sans trop être euphorique.

Les sept confrontations à venir en matches aller-retour détermineront les sélections qui rejoindront l'Égypte, pays hôte, pour la phase finale de 2027.

Cette CAN a un double enjeu d'autant plus qu'elle servira également de voie de qualification africaine pour le tournoi masculin de football des Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

La nouvelle génération a donc l'occasion d'imiter les aînés en se qualifiant pour la phase finale de la CAN U-23 pour la deuxième fois consécutive. Elle peut même tenter le pari d'écrire l'histoire du football congolais en devenant la première à participer aux Jeux olympiques.