De jeunes diplômés suivent du 16 novembre au 19 décembre, au Groupe National de Presse "La Nouvelle République", une formation pratique programmée en communication professionnelle, secrétariat administratif et comptabilité. Le but étant de favoriser l'autonomisation des jeunes et contribuer au renforcement de leurs capacités.

La première édition de la formation a été lancée par le directeur général de l'entreprise congolaise "Passi Fils Congo Business", Jodrais Durnel Garvel Ondelebea, le 14 novembre à Brazzaville. Parlant de son importance, il a indiqué qu' il s'agit notamment de donner aux jeunes demandeurs d'emploi, professionnels et toute personne désireuse d'acquérir de nouvelles compétences, les moyens de progresser, de saisir les opportunités et de participer activement au développement de la société.

« Aujourd'hui, les diplômes et les connaissances théoriques sont importants, mais ils doivent être accompagnés de compétences pratiques, capables de répondre aux exigences réelles du monde du travail », a-t-il déclaré.

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Jodrais Durnel Garvel Ondelebea a invité, par ailleurs, les participants à faire preuve d'assiduité, de discipline, de ponctualité et d'engagement tout au long de leur parcours. Selon lui, c'est par la pratique, la persévérance et la volonté d'apprendre que l'on développe une véritable compétence.

En effet, durant cette formation, les participants disposeront des supports de cours avec des travaux pratiques, des exercices corrigés sur les métiers proposés, afin de les mettre dans des conditions de travail appropriées, de faciliter leur compréhension et les familiariser au monde professionnel. Ils sont appelés à la fin à aller en stage d'imprégnation dans des services administratifs partenaires, à savoir Radio Brazzaville, La Nouvelle République, le Cabinet NFC Consulting.

« Après une semaine de formation en communication professionnelle, les apprenants vont en stage collecter des données pour la rédaction des articles de presse, qui pourront être publiés dans le site internet et les journaux des organes de presse partenaires. Cette formation offre aux participants la possibilité de se positionner sur le marché de l'emploi en ayant la compétence requise », a souligné Issa Bilal-Ecky, journaliste au service politique au Groupe national de presse "La Nouvelle République", encourageant les apprenants à travailler avec rigueur et à donner le meilleur d'eux-mêmes.

Etudiants respectivement en 2e année à l'École nationale d'administration et de magistrature, option greffier, et en Sciences et techniques de communication, Reuissira N'Gali Oyelet et Serina Destinée Moundzaka ont salué cette initiative. Elle représente pour eux une opportunité de développer des compétences, un moyen d'acquérir de nouvelles connaissances et de gagner en expérience par rapport à leur cursus universitaire, ont-ils témoigné.

A l'issue de la première édition, les organisateurs entendent lancer la deuxième l'année prochaine en y intégrant d'autres modules afin d'offrir plus de choix à la nouvelle vague de participa