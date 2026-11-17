Après l'Ordre national des pharmaciens du Congo, le tour est revenu, le 14 novembre à Brazzaville, au Syndicat national des pharmaciens du Congo de publier une déclaration, à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire, dans laquelle il a demandé au ministère de la Santé et de la Population l'annulation pure et simple de l'autorisation d'ouverture non conforme octroyée à la société « Propharma ».

Ayant suivi les exposés et rapports relatifs à l'autorisation d'ouverture de « Propharma », l'assemblée générale a fait remarquer que celle-ci est n'est pas conforme aux textes législatifs et règlementaires régissant la profession du pharmacien au Congo, notamment l'article L596 du code de santé publique, et à l'article 26 alinéa 7 de la loi 012-92 du 29 avril 1992 portant création et organisation de l'Ordre national des pharmaciens du Congo.

Dans le même ordre d'idées, l'assemblée générale a indiqué qu'en dépit du recours gracieux en annulation de l'autorisation introduite par l'Ordre national des pharmaciens du Congo auprès du ministère de tutelle, celui-ci est resté sans suite.

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Ainsi, l'assemblée générale a rappelé que l'exercice de la profession de pharmacien au Congo est encadré par des textes législatifs et réglementaires. Le respect de ceux-ci s'impose à tous sans exception, à savoir professionnels, instances ordinales et administration publique. En plus, le principe du monopole des pharmaciens doit être respecté.

En conséquence, l'assemblée générale a recommandé à l'Ordre national des pharmaciens du Congo, garant de la déontologie et de l'accès à la profession, de poursuivre toutes les démarches nécessaires avec le ministère de tutelle pour l'application des textes législatifs et règlementaires aux fins de l'annulation de l'autorisation précitée ; ainsi que l'arrêt immédiat des activités illégales de la société « Propharma ».

Car, a noté le plénum des membres de l'assemblée générale, l'octroi de l'autorisation d'exercice à la société « Propharma » fragilise la sécurité d'approvisionnement en médicaments, la garantie de leur qualité, tout comme la santé de la population.