Addis Ababa — Le Bureau du vérificateur général fédéral a été récompensé au niveau international pour ses efforts visant à institutionnaliser l'audit tenant compte du climat lors de la cérémonie des ClimateScanner Impact Awards 2026 qui s'est tenue à Rio de Janeiro, au Brésil.

Selon l'initiative ClimateScanner, ce prix salue les efforts déployés par le Bureau du vérificateur général fédéral pour intégrer les considérations liées au changement climatique dans ses structures institutionnelles, sa planification stratégique et ses pratiques d'audit.

L'initiative a notamment salué la création par le Bureau d'un département dédié à l'audit de performance environnementale, ainsi que l'intégration de l'audit tenant compte du changement climatique dans son plan stratégique pour la période 2026-2031.

Ces réalisations témoignent des efforts déployés par l'OFAG pour faire de l'audit lié au climat une partie intégrante de son fonctionnement institutionnel et de son orientation stratégique à long terme, a-t-elle déclaré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les lauréats des ClimateScanner Impact Awards 2026 ont été sélectionnés par un jury international composé de représentants d'institutions supérieures de contrôle (ISC) et d'organisations partenaires.

Les lauréats ont été annoncés lors d'une cérémonie spéciale organisée dans le cadre du ClimateScanner Summit 2026 à Rio de Janeiro, au Brésil, les 5 et 6 novembre.

ClimateScanner est une initiative collaborative mondiale menée par les Institutions supérieures de contrôle de plus de 100 pays afin d'évaluer les réponses des gouvernements au changement climatique.

Cette initiative fournit un cadre permettant d'évaluer les actions des gouvernements en matière de changement climatique et de renforcer la responsabilité grâce à un audit indépendant du secteur public.