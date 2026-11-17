2 600 milliards de dollars. C'est ce que la corruption coûte chaque année à l'économie mondiale, soit environ 5 % de la richesse produite sur la planète.

L'Afrique y perdrait quelque 148 milliards de dollars par an. Essowè Georges Barcola a choisi d'ouvrir avec ces chiffres l'atelier sur la prévention de la fraude et de la corruption dans les entreprises, mardi à Lomé.

Fait notable, l'initiative ne vient pas de l'État mais du patronat. L'Association des grandes entreprises du Togo l'a organisée avec le Conseil national du patronat, la Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre de commerce européenne au Togo (EUROCHAM), aux côtés de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption (HAPLUCIA).

Le ministre des Finances et du Budget n'a pas mâché ses mots. La corruption gonfle les coûts, fausse la concurrence et fait fuir les investisseurs. Pire, elle punit les entreprises honnêtes, celles qui paient leurs impôts et respectent les règles, au profit de celles qui trichent.

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Face à ce fléau, le gouvernement mise sur une arme : le numérique. Impôts, douanes, marchés publics, taxe professionnelle unique payée par téléphone, contrôle de vie des retraités à distance... Les procédures passent en ligne les unes après les autres.

Le raisonnement est simple : moins de guichets, moins de face-à-face, moins de dessous-de-table. Le dispositif juridique a lui aussi été renforcé, avec une HAPLUCIA inscrite dans la Constitution de 2024 et une nouvelle loi contre le blanchiment de capitaux.

Mais l'État ne gagnera pas seul. « C'est comme deux équipes qui jouent. Si une est absente, l'autre ne peut pas jouer », a résumé le ministre. Aux chefs d'entreprise, il a lancé un défi : faire de l'intégrité un critère de performance, au même titre que la rentabilité.

Les conventions signées mardi ne sont qu'un début. Prochaine étape : un pacte de conformité au sein des entreprises.

M. Barcola a conclu sur une formule : la lutte contre la corruption est « un combat pour la justice économique, un combat pour la compétitivité et un combat pour l'avenir de notre pays ».