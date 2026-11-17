Les retraités de la fonction publique n'auront plus besoin de se déplacer pour prouver qu'ils sont en vie.

Le ministre des Finances et du Budget, Essowè Georges Barcola, a lancé mardi BioSecu, la plateforme de contrôle de vie en ligne des bénéficiaires de pensions de la Caisse de retraite du Togo (CRT).

Grâce à cet outil, les pensionnés pourront accomplir cette formalité à distance, depuis leur domicile ou depuis l'étranger. La phase d'enrôlement des bénéficiaires est ouverte pour trois mois.

« Cette innovation constitue une avancée significative dans la simplification des formalités administratives et l'amélioration de la qualité des services offerts aux assurés », a déclaré le ministre.

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Elle accompagne aussi une réforme plus large : la fusion de la CRT et de l'Institut national d'assurance maladie (INAM) en un organisme unique. Celui-ci gérera la retraite et l'assurance maladie des agents publics civils et militaires et de leurs ayants droit. Il doit offrir un guichet unique aux assurés, mettre en commun les ressources et rendre le système plus efficace et plus durable.

BioSecu - qui existe déjà dans de nombreux pays européens - permet d'éviter la fraude aux retraites.

Comment fonctionne Biosécu

C'est un outil de reconnaissance faciale. Il permet de vérifier l'existence physique réelle des bénéficiaires à travers la collecte de données biométriques fiables.

Tout se fait en ligne, sans déplacement. L'outil a été conçu pour réduire les tracasseries aux personnes âgées souvent concernées.

Il remplace le certificat de vie papier. La biométrie rend les contrôles beaucoup plus difficiles à contourner que les certificats de vie sur papier. C'est un moyen de lutter contre les fraudes, comme les pensions versées à des personnes décédées.

Si le bénéficiaire ne se soumet pas au contrôle, sa pension est suspendue. La CNSS mène d'ailleurs une campagne en ce moment : du 16 novembre au 17 janvier 2027, tous les pensionnés et rentiers de la CNSS, au Togo comme à l'étranger, doivent prouver qu'ils sont en vie. Faute de quoi, leurs paiements seront suspendus.