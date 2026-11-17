Les 28 et 29 janvier 2027, les Rencontres du Marché des titres publics (Remtp) réuniront les acteurs du marché financier régional autour des défis communs aux États de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) et aux investisseurs. Selon un communiqué de presse, les inscriptions sont ouvertes sur remtp.umoatitres.org.

Pendant deux jours (28 et 29 janvier 2027 à Dakar), les États, les institutions, les investisseurs, les intermédiaires de marché et les journalistes spécialistes des questions économiques et financières échangeront autour du thème : « Mobiliser davantage, financer durablement : quelle nouvelle ambition pour le Marché des Titres Publics ? ».

Selon le communiqué, les discussions permettront d'approfondir les questions liées à la mobilisation durable des ressources pour le financement du développement des pays de l'Union.

L'élargissement de la base d'investisseurs sera au coeur des échanges. Les discussions examineront le rôle des assurances, des caisses de retraite et des sociétés de gestion, ainsi que les conditions d'une participation accrue des particuliers, de la diaspora et des investisseurs internationaux aux activités du marché financier régional.

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Cette réflexion portera également sur le développement du marché secondaire. La liquidité des titres, la qualité des cotations et la transparence de l'information seront abordées comme des leviers pour renforcer le fonctionnement du marché et répondre aux attentes des investisseurs.

Les Remtp 2027 aborderont deux dimensions du financement durable : mobiliser des ressources sur des horizons plus longs tout en maîtrisant le risque de refinancement, et développer des instruments permettant d'accompagner les priorités environnementales et sociales.

La transparence, la prévisibilité des émissions et la qualité des pratiques professionnelles constitueront un fil conducteur des discussions.

Les formats d'animation comprendront des panels, des masterclasses, des Conversations pays et des rencontres B2B, en présentiel et en ligne. Les recommandations issues des échanges alimenteront le Livre blanc des Remtp 2027.