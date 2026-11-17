Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l'extérieur, aux prix courants, au cours des dix premiers mois de l'année 2026 montrent que les exportations ont progressé de 7,8% par rapport à la même période de l'année 2025, a indiqué l'Institut National de la Statistique (INS) de ce pays.

Ces exportations ont atteint 56299,6 millions de dinars (MD) contre 52214 MD durant la même période de l'année 2025. Selon les secteurs, les exportations ont enregistré une hausse dans le secteur des industries mécaniques et électriques de (+9,1%) ainsi que dans les industries agro-alimentaires de (+19,6%), soutenue notamment par l'augmentation des ventes en huiles d'olives (4197,8 MD contre 3062,1 MD).

De même, les exportations du secteur de l'énergie ont progressé de (+28%) sous l'effet de la hausse des ventes de produits raffinés (1476,1 MD contre 790,5 MD). En revanche, les exportations ont enregistré une baisse dans le secteur mines, phosphates et dérivés de (-14,4%) et dans le secteur du textile, habillement et cuirs de (-4,2%).

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Quant aux importations, elles se sont établies à 79846,8 MD contre 70670,5 MD durant la même période de l'année 2025, soit une hausse de 13%. Selon le groupement des produits, les importations ont enregistré une augmentation au niveau de l'ensemble des groupes, notamment les produits énergétiques de (+30,4%), les produits alimentaires de (+18,8%), les biens de consommation de (+9,4%), les produits du groupe matières premières et demi produits de (+9,6%) et les biens d'équipement de (+6,2%).

« Suite à cette évolution au niveau des exportations (+7,8%) et des importations (+13%), le déficit commercial s'établit à un niveau de (-23547,2 MD) contre (-18456,5 MD) durant les dix premiers mois de l'année 2025 », souligne l'INS. Le taux de couverture a atteint un niveau de (70,5%) contre (73,9%) durant la même période de l'année 2025.