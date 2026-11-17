Au 3ème trimestre 2026, le résultat net consolidé de la société Oragroup S.A, maison-mère du groupe bancaire Orabank, a enregistré une hausse de 14% par rapport au 3ème trimestre 2025, selon le rapport d'activité établi par la direction de cette entreprise.

Le résultat net en question s'est élevé à 22 milliards de FCFA contre 19,064 milliards de FCFA au 30 septembre 2025. Selon la direction de Oragroup, cette hausse confirme la trajectoire de redressement du Groupe dans un contexte macroéconomique incertain. Ils estiment par ailleurs que la performance est portée par une progression de 8% du produit net bancaire (PNB) tandis que le coût du risque reste relativement stable.

Le PNB en question est passé de 153 milliards de FCFA au troisième trimestre 2025 à 165 milliards de FCFA un an plus tard.

Durant la période sous revue, les crédits nets à la clientèle ont enregistré un repli de 9% à 1 379,191 milliards de FCFA contre 1 524 milliards de FCFA au 30 septembre 2025. De leur côté, les dépôts de la clientèle ont progressé de 11% affichant un niveau de 3 436 milliards de FCFA contre 3 089 milliards de FCFA au troisième trimestre 2025.

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En ce qui le concerne, le résultat avant impôts connait une hausse de 17% à 28,217 milliards de FCFA contre 24,108 milliards de FCFA au 30 septembre 2025.

A fin septembre 2026, le total bilan de Oragroup a enregistré un accroissement de 3%, dégageant un solde de 4 143,305 milliards de FCFA contre 4 014,192 milliards de FCFA à fin septembre 2025.

Selon la direction de Oragroup, « les perspectives restent bonnes pour nos banques dans la plupart de nos pays de présence malgré le contexte économique difficile. » Ils estiment en outre que les actions de recouvrement et la maitrise de la gestion des risques se poursuivront afin de produire les meilleurs résultats pour la fin d'année 2026.