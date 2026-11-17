Les recettes fiscales se sont établies à 3.484,3 milliards, soit 64,7% de l'objectif annuel et 96,5% de la cible à fin septembre de 3.611,4 milliards, correspondant à une moins-value de 127,1 milliards. C'est ce que révèle le Rapport trimestriel d'exécution du budget au 30 septembre 2026.

Selon le document, en glissement annuel, elles sont en hausse de 496,4 milliards (+16,6%), principalement sous l'effet de l'impôt sur les sociétés. La moins-value fiscale de 127,1 milliards résulte du niveau de mobilisation des recettes du PRES, inférieur de 154,3 milliards à la cible à fin septembre.

Ce déficit est partiellement compensé par une plus-value de 27,2 milliards sur les recettes fiscales hors Pres. Les recettes non fiscales ont été recouvrées pour un montant de 255,0 milliards, soit 116,1% de la cible à fin septembre de 219,6 milliards et 71,6% de la prévision annuelle.

Elles se sont accrues de 40,9 milliards (+19,1%) sur un an, portées par les revenus du domaine, en lien avec la redevance minière, et par les recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures.

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Toutefois, précise-t-on, cette bonne tenue des recettes non fiscales contraste avec les réalisations des recettes non fiscales du Pres, ressorties à 1 milliard sur des prévisions annuelles de 59 milliards de FCFA, soit un taux de 1,69%. 5. Les dons ont été mobilisés à hauteur de 45,9 milliards, soit 24,0% de l'objectif annuel de 191,5 milliards. Ils comprennent 45,8 milliards de dons en capital et 0,1 milliard de dons budgétaires.