Dakar — Les quotidiens parvenus mardi à l'APS traient de divers sujets, dont le rôle joué par le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, pour arracher un compromis ayant permis de reporter à 2027 l'élection du secrétaire général de l'organisation international de la Francophonie (OIF) et la victoire des Lions du football face au Soudan.

"Ne soutenant aucun des candidats en lice, le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, a joué les bons offices face à l'absence de consensus. Il a contribué à faire émerger un compromis historique : l'actuelle secrétaire générale restera en fonction une année supplémentaire, au terme de laquelle elle ne sollicitera pas un nouveau mandat. Son pays, le Rwanda, s'engage également à ne pas présenter de candidat", rapporte Le Soleil.

"Diomaye Faye arrache le compromis", lit-on à la une de Sud Quotidien, selon lequel la médiation du chef de l'Etat sénégalais a évité "un vote hauts risques" pour l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Libération note que pour "les observateurs avisés des arcanes francophones, ce dénouement porte la marque d'une diplomatie méthodique, préparée bien en amont du sommet".

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Plusieurs quotidiens s'intéressent par ailleurs à la victoire remportée par les Lions du football aux dépens des Crocodiles du Nul du Soudan, lundi, en match comptant pour la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027.

"Les Lions se font peur", mais gagent au final 4-2 et s'emparent de la tête de leur groupe, affiche le quotidien spécialisé Record. Le Sénégal "a frôlé le pire au stade national de Juba", capitale du Soudan du Sud, où se déroulait cette rencontre.

"Après avoir mené 0-2 en première période, ajoute Record, les Lions se sont fait rattraper par le Soudan (2-2). Il a fallu l'entrée du sauveur Pathé Mboup pour que la situation se débloque. Il y a eu de la souffrance mais seule la victoire est belle".

Ce qui fait dire au quotidien L'As que les Lions "assurent l'essentiel à Juba". Les poulains de Patrick Vieira, le sélectionneur sénégalais, "ont trouvé les ressources pour reprendre l'avantage et s'imposer", se réjouit le journal à propos de ce "succès renversant".

"En conférence de presse, reprend L'As, le sélectionneur [sénégalais] est revenu sur le trou d'air de son équipe après la pause, saluant la force mentale de son groupe et l'apport décisif de ses remplaçants".

Le quotidien Les Echos pointe de son côté "une précieuse victoire" qui permet aux Lions de consolider leur fauteuil de leader du groupe J. "Mais, derrière l'ampleur trompeuse du tableau d'affichage, se cache une rencontre à deux visages, marquée par une entame maîtrisée, un trou d'air inquiétant au retour des vestiaires et un coaching tardif mais providentiel de Patrick Vieira", relève la même publication.

Sur un tout autre sujet, L'As annonce que le Sénégal "relance l'audit de sa dette avec Deloitte". Après le rapport Mazars sur les finances publiques, l'Etat "vient de commanditer un autre audit sur la dette publique", confié à Deloitte, indique le quotidien.

"Une désignation qui intervient alors que Dakar est suspendu à l'approbation, par le conseil d'administration du FMI, d'un nouveau programme de financement de 2,2 milliards de dollars", rappelle L'As.

Le journal Le Quotidien revient sur une affaire d'intoxication alimentaire à l'origine de quatre décès, à Dakar. "Un colis de viande en provenance des Etats-Unis, partagé dans le calme feutré d'un hôtel dakarois, s'est mué en piège mortel", rapporte le journal.

"Deux victimes dimanche, deux autres ce lundi : le bilan s'alourdit à quatre vies fauchées en l'espace de quarante-huit heures, plongeant des familles dans l'effroi et le deuil", souligne Le Quotidien, en titrant : "Mortel festin à Dakar".