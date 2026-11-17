Dakar — La 21e édition de la Coupe du monde des moins de 17 ans (U-17) s'ouvre jeudi à Doha, au Qatar, avec la participation de 48 pays.

Au total 104 matchs sont au programme de cette édition du Mondial des moins de 17 ans, prévue pour se déroulera du 19 novembre au 13 décembre.

Il s'agira de la deuxième édition de la compétition à réunir 48 pays, dont 9 de l'AFC (Confédération asiastique), 10 de la Confédération africaine de football, 8 de la Concacaf, la Confédération d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes.

De même 7 représentants de la CONMEBOL, la Confédération sud-américaine de football, 3 de l'OFC, la Confédération de football de l'Océanie, et 11 de l'UEFA vont également prendre part au tournoi.

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Toutes les rencontres précédant la finale se disputeront sur les huit terrains du complexe ultramoderne de l'Aspire Zone.

La finale va se dérouler Stade Ahmad bin Ali.

Les Lionceaux, champions d'Afrique, vont disputer leur quatrième mondial.

Les protégés de l'entraîneur Lamine Sané sont logés dans le groupe F, aux côtés de la Croatie, de Cuba et du Tadjikistan.

Les champions d'Afrique en titre démarrent la compétition en affrontant la Croatie vendredi.

Le Portugal est le tenant du titre, après son premier sacre remporté en battant l'Autriche (1-0) lors de l'édition 2025.