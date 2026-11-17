Dakar — La résistance aux antibiotiques de première intention est largement répandue dans les infections bactériennes prises en charge au centre hospitalier national Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba, apprend-on d'une étude rétrospective réalisée entre janvier et décembre 2024, dont les auteurs appellent à renforcer la surveillance microbiologique et le bon usage des antibiotiques.

Menée auprès de 369 patients hospitalisés, cette étude révèle que 251 cultures bactériennes se sont révélées positives, soit 68 % des prélèvements analysés.

Les bacilles à Gram négatif, présentes dans le tube digestif, représentaient 69,5 % des bactéries identifiées, avec une prédominance d'Escherichia coli, bactéries en forme de bâtonnet, et de Klebsiella spp., bactéries présentes dans la flore intestinale, buccale et respiratoire de l'humain, représentant 24,2 % et 22,1 % du total.

Les bactéries à Gram positif - germes non exigeants, qui se cultivent facilement dans les milieux de base - constituaient 30 % des isolats, principalement représentés par Staphylococcus aureus (20,4 %), souche de staphylocoque la plus fréquemment rencontrée en pathologie humaine et vétérinaire, rapporte l'étude.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les résultats mettent en évidence des niveaux de résistance importants à plusieurs familles d'antibiotiques couramment utilisées.

Ils renseignent que la résistance aux pénicillines avoisinait 50 %, tandis que celle aux céphalosporines de troisième génération variait entre 20 et 36 % chez les bactéries de la famille des Enterobacterales (bactéries ayant la forme de bacilles).

Le triméthoprime-sulfaméthoxazole enregistrait également une résistance d'au moins 37 %, selon la même source.

En revanche, la résistance aux carbapénèmes, considérés comme des antibiotiques de dernier recours, restait inférieure à 12 %. L'amikacine, la fosfomycine et la nitrofurantoïne conservaient par ailleurs une activité contre les bactéries étudiées.

L'étude relève également une prévalence de 14,3 % du Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM), une bactérie responsable d'infections parfois difficiles à traiter.

L'âge médian du profil des patients était de 36 ans, avec une prédominance masculine de l'ordre de 59 %.

Les services de chirurgie générale et de pédiatrie concentraient chacun 24 % des patients inclus, suivis des soins intensifs (14 %) et de la médecine interne (13 %).

Les auteurs soulignent que ces résultats témoignent de l'importance de la résistance aux antimicrobiens dans les structures sanitaires sénégalaises et de la circulation de bactéries multirésistantes, notamment les entérobactéries productrices de bêta-lactamases à spectre étendu (BLSE) et les SARM, bactérie ayant développé une résistance à plusieurs antibiotiques courants de la famille des bêta-lactamines.

Ils préconisent ainsi un renforcement de la surveillance de la résistance bactérienne, du diagnostic microbiologique et des stratégies de gestion des antibiotiques afin de préserver l'efficacité des traitements disponibles.