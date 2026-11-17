Dakar — L'utilisation inappropriée des antimicrobiens dans les élevages favorise l'apparition de bactéries résistantes susceptibles de se retrouver dans les produits d'origine animale, notamment la viande, le lait et les oeufs, a-t-on appris du directeur du Laboratoire national de recherches vétérinaires (LNERV) de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), docteur Assane Guèye Fall, selon qui cette situation se traduit par un risque pour la santé animale et humaine.

Selon ce spécialiste, de nombreuses pratiques à risque persistent dans les exploitations au Sénégal, notamment l'automédication des producteurs, le sous-dosage des médicaments, le non-respect des protocoles thérapeutiques, le recours insuffisant aux antibiogrammes et la circulation de produits falsifiés.

"Un antimicrobien est une molécule conçue pour tuer ou neutraliser un microbe. Mais mal administré, il devient inefficace et favorise l'apparition de résistances", a expliqué le docteur vétérinaire, dans un entretien avec l'APS, en perspective de la Semaine mondiale pour un bon usage des antimicrobiens, commémorée chaque année du 18 au 24 novembre.

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Les bactéries résistantes peuvent persister chez les animaux et se retrouver dans les produits d'origine animale, exposant ainsi les consommateurs à des infections plus difficiles à traiter et compromettant l'efficacité des médicaments disponibles, a-t-il fait valoir.

"Une meilleure qualité des données permettra d'identifier les foyers de mauvaise utilisation, de renforcer la surveillance nationale et d'orienter les politiques publiques", a-t-il indiqué.

Au-delà de la résistance aux antimicrobiens, le spécialiste a également mis en avant l'importance de consolider les dispositifs de surveillance épidémiologique, notamment face aux zoonoses prioritaires comme la fièvre de la Vallée du Rift (FVR).

Le Sénégal dispose de systèmes de surveillance structurés en santé animale et humaine, qui constituent un atout dans la prévention et la gestion de ces maladies, a signalé Assane Guèye Fall.

Pour renforcer cette capacité d'anticipation, le spécialiste préconise une surveillance intégrée associant les données animales, humaines et entomologiques, y compris celles relatives à la faune sauvage, aux facteurs climatiques, environnementaux et aux déplacements des animaux.

Il recommande également la constitution de stocks stratégiques de vaccins vétérinaires, de kits de diagnostic et de produits de lutte antivectorielle, ainsi que le renforcement des laboratoires régionaux et l'actualisation des plans de contingence.

La sensibilisation des éleveurs, leur implication dans la surveillance communautaire et l'amélioration des mesures de biosécurité dans les exploitations, les marchés à bétail et les zones de transhumance font également partie des actions à mener, selon le spécialiste.

À plus long terme, le renforcement de la recherche sur les vecteurs, la génomique virale, la modélisation des risques et l'efficacité des stratégies vaccinales est présenté comme un levier essentiel de résilience.

Ces différentes mesures s'inscrivent dans l'approche "Une Seule Santé" (One Health), qui reconnaît l'interdépendance entre santé humaine, animale et environnementale.