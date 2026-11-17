La formation des enseignants, le développement de matériel pédagogique et la promotion de l'éducation inclusive figurent parmi les pistes de collaboration envisagées entre le ministère de l'Éducation et la Nanjing Normal University of Special Education, en Chine.

Une délégation de cette institution universitaire chinoise a rencontré, lundi 16 novembre, le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, ainsi que des cadres de son ministère, dans le cadre d'une première série d'échanges consacrés au renforcement du secteur de l'éducation spécialisée (Special Needs Education).

Les discussions ont notamment porté sur les possibilités de formation et de perfectionnement professionnel des enseignants et des spécialistes mauriciens. Le ministre a évoqué la perspective d'envoyer des professionnels se former au sein de cette université chinoise. La production de matériel pédagogique adapté, avec l'appui de l'établissement, a également été abordée, de même que l'organisation de sessions de formation à Maurice.

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Plusieurs autres axes de coopération ont été examinés, notamment l'éducation inclusive, les pratiques d'intervention précoce, les partenariats universitaires et la recherche. Les échanges ont aussi porté sur les projets concrets susceptibles de répondre aux besoins des apprenants en situation de handicap, des enfants autistes et de ceux présentant des besoins éducatifs spécifiques.

Les deux parties entendent poursuivre le dialogue afin de définir les modalités d'une éventuelle collaboration, avec pour objectif de renforcer l'accompagnement des enfants mauriciens concernés. La Nanjing Normal University of Special Education n'est pas totalement inconnue à Maurice. L'université est notamment connue pour avoir accueilli et formé de nombreux Mauriciens en médecine.