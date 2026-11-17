Dakar — L'Hôpital Principal de Dakar (HPD) organise, mercredi, la troisième édition de sa Journée "antibiotique", afin de renforcer la prévention et le contrôle des infections dans la lutte contre l'antibiorésistance, a appris l'APS des organisateurs.

Placée sous le thème "Ensemble contre l'antibiorésistance : la PCI au coeur de l'action", cette rencontre se tient dans un contexte mondial marqué par une progression de la résistance aux antimicrobiens (RAM), devenue une préoccupation majeure de santé publique.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), une infection bactérienne documentée sur six était résistante aux antibiotiques en 2023.

"Au Sénégal comme dans d'autres pays à ressources limitées, l'usage abusif et irrationnel des antibiotiques dans les secteurs humain, animal et environnemental contribue à aggraver cette menace", relèvent les termes de référence de la rencontre.

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Pour faire face à cette situation, l'HPD a mis en place, depuis juillet 2023, une Équipe mobile d'antibiothérapie (EMA), chargée de promouvoir l'utilisation rationnelle des antibiotiques aussi bien au sein de l'établissement qu'au niveau communautaire.

Après deux premières éditions, cette journée ambitionne de pérenniser les actions de sensibilisation et d'amélioration des pratiques auprès des professionnels de santé et du grand public.

Elle sera notamment marquée par un enseignement postuniversitaire (EPU) animé par un expert international autour des liens entre prévention et contrôle des infections (PCI), infections associées aux soins (IAS) et antibiorésistance.

Les échanges porteront également sur la prévention de la transmission des bactéries multirésistantes et sur la complémentarité entre les équipes médicales, les services de microbiologie, la pharmacie et l'Équipe mobile d'antibiothérapie.

À travers cette rencontre, l'établissement entend promouvoir une approche multidisciplinaire et durable de la prévention des infections, considérée comme un élément essentiel de la sécurité des patients et de la qualité des soins.

Les professionnels de santé, les partenaires institutionnels, les patients, les accompagnants et le grand public figurent parmi les cibles de cette journée organisée dans le cadre de la Semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens (18-24 novembre).