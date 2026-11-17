Les candidats au Primary School Achievement Certificate (PSAC) connaîtront leurs résultats le vendredi 11 décembre. Ceux ayant pris part aux examens du National Certificate of Education (NCE) devront, quant à eux, patienter jusqu'au jeudi 17 décembre pour être fixés sur leur sort.

Concernant les examens nationaux, 13 465 candidats ont participé au School Certificate (SC), contre 8 201 au Higher School Certificate (HSC). Les résultats du SC sont attendus à la mi-janvier 2027, tandis que ceux du HSC devraient être publiés durant la deuxième semaine de février 2027.

Selon les informations disponibles, les examens du SC et du HSC se sont déroulés dans de bonnes conditions. Toutefois, les épreuves de Cambridge prévues le mardi 13 octobre avaient été annulées en raison des troubles survenus dans le pays et n'ont pas été reprogrammées. Les candidats concernés recevront des assessed grades.

Par ailleurs, plusieurs cas de fraude liés à l'utilisation de téléphones portables ont été signalés. Un candidat au SC est également soupçonné d'avoir utilisé des lunettes connectées. Le dossier a été transmis à Cambridge International Education, qui décidera des éventuelles sanctions. Le candidat risque notamment un No Result dans la matière concernée.