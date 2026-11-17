Dans son premier essai, l'économiste Maurice Lam relit l'histoire du pays depuis l'indépendance pour y chercher les «habitudes» qui ont fait sa réussite. L'une d'elles le préoccupe particulièrement : Maurice n'aurait jamais vraiment entrepris de réformes si ce n'est sous la pression d'une crise. Pour rompre avec ce réflexe, il propose un conseil budgétaire indépendant, rattaché au Parlement, et appelle à une politique migratoire «gérée» pour un pays dont la population active ne grandit plus.

La politologue Roukaya Kasenally (photo) commence par rappeler d'où vient le pays. «Deux prix Nobel, Meade et Naipaul, avaient condamné Maurice en la qualifiant de 'baraque surpeuplée'. Meade disait qu'un pays surpeuplé n'avait aucune porte de sortie. Maurice leur a donné tort.» L'île sucrière s'est d'abord tournée vers la zone franche, avant de miser sur le tourisme et la finance. La zone franche, qui comptait 640 emplois en 1970, en offrait près de 90 000, 20 ans plus tard.

Ce rebond, elle refuse pourtant d'en faire un exploit solitaire. «N'oublions pas que Maurice était très protégée», insiste-t-elle. Le sucre profitait de tarifs préférentiels sur le marché européen sous les Accords de Lomé et du Protocole sucre, le textile s'abritait derrière les quotas de l'Accord multifibres. Quand ces protections ont été démantelées, le choc a été rude : l'industrie sucrière, qui employait 48 127 personnes en 1970, n'en comptait plus que 13 521 en 2009. «Aujourd'hui, nous évoluons dans une économie mondialisée, où le protectionnisme revient en force, comme on l'a vu avec les tarifs de Donald Trump.»

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Ce passé, la politologue le relit sans complaisance. Au début des années 1980, le choc pétrolier a rendu la dévaluation de la roupie inévitable, et le gouvernement a alors durci le ton. «Il y a eu beaucoup de fermeté envers les journalistes, les grévistes et les membres de l'opposition. C'était un choc à la fois économique, politique et social.» Le pays s'en est pourtant relevé. À la fin de la décennie sont arrivés le plein emploi et les années de boom, que les économistes étrangers n'ont pas tardé à baptiser «miracle mauricien». La démocratie, elle aussi, s'est consolidée.

Roukaya Kasenally y voit cependant une faiblesse plus discrète. Maurice a toujours tenu des élections régulières et a conservé une opposition, même quand celle-ci était très affaiblie. «Mais avec le temps, la séparation entre le législatif et l'exécutif s'est beaucoup affaiblie. On a assisté à ce que j'appelle la croissance de l'exécutif. C'est l'exécutif qui a décidé de tout.» Le mode de scrutin a amplifié le phénomène, avec des majorités écrasantes, jusqu'aux 60-0. «Le Parlement est devenu un peu le représentant de l'exécutif.»

La proposition de Maurice Lam renvoie, selon elle, à un principe déjà inscrit dans notre système, mais rarement respecté. «Le Parlement est le bras législatif, et il doit exercer un rôle de contrôle sur l'exécutif. Malheureusement, à Maurice, on n'a pas vraiment vu ce contrôle s'exercer, sauf peut-être dans les années 1970 et 1980.» L'idée d'un organe rattaché au Parlement ne lui paraît donc pas nouvelle en soi. «Il s'agit de renforcer le rôle et la responsabilité du Parlement, et de lui redonner son indépendance, parce que le Parlement représente le citoyen.»

Quant à l'idée d'un pays qui ne bouge que contraint, elle n'y voit rien de spécifiquement mauricien. «La résilience se développe quand on a très peu d'options. On le voit dans tous les pays. Quand la situation devient très problématique, soit on s'adapte, soit on change, soit on périt.» Selon elle, Maurice se trouve précisément à ce carrefour, faute de nouvelles pistes. «Cela fait au moins 15 ou 20 ans que nous n'avons pas eu de grandes idées économiques.»

L'immobilier, sur lequel le pays a beaucoup misé, ne lui paraît pas tenable face aux crises de l'énergie et de l'eau. L'ambition de faire de Maurice un hub de l'intelligence artificielle ne se réalisera pas d'un claquement de doigts, faute de compétences et de lois adaptées, et les centres de données qui l'accompagnent sont très gourmands en énergie. «Il faut vraiment penser autrement.»

L'une des réponses se trouve peut-être en mer. «On ne parle plus de Maurice comme d'un État insulaire, mais comme d'un État océanique», soulignet-elle, en rappelant que l'essentiel du territoire mauricien est maritime. L'économie bleue reste pourtant une promesse non tenue. «On en parle depuis au moins 15 ans, mais très peu a été fait.»

Elle exige des investissements lourds, et elle se joue dans un océan Indien où la Chine, l'Inde, la France et les États-Unis défendent chacun leurs intérêts. La politologue y voit une raison de plus de multiplier les partenaires, pour que Maurice garde la main sur ses choix. Elle s'inquiète enfin de l'image que le pays se fait de lui-même. «Nous sommes un peu victimes de notre succès. À force de parler de miracle économique, on a tendance à se reposer sur nos lauriers.» Sur le continent africain, le Rwanda, l'Éthiopie et le Kenya sont devenus des concurrents sérieux, et l'exception mauricienne s'est usée. «Il faut sortir de cette complaisance. Le succès se perd s'il n'est pas entretenu.»

«La dignité humaine n'a pas de passeport»

Si le modèle doit se réinventer, il ne pourra ignorer ceux qui le font tourner au quotidien. L'essai de l'économiste Maurice Lam le souligne : vu l'insuffisance de la main-d'oeuvre locale, les travailleurs étrangers apportent déjà une contribution importante à l'économie, et leur rôle devrait le rester. Pour Jane Ragoo, secrétaire générale de la Confédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSP), ils sont devenus incontournables, dans le textile comme dans la construction, le tourisme, l'agro-industrie ou le commerce. «Ils participent à la production, font fonctionner les entreprises et créent la richesse nationale.» La syndicaliste tient pourtant à rappeler l'essentiel : «Ce sont avant tout des êtres humains. Ils ne doivent être ni marginalisés, ni considérés comme une main-d'oeuvre de seconde catégorie.»

C'est avec ce principe en tête qu'elle aborde l'idée avancée par Maurice Lam d'une politique migratoire «gérée». À ses yeux, il ne peut s'agir de simplement faciliter les recrutements réclamés par le secteur privé. La CTSP plaide pour une véritable politique nationale de migration du travail, décidée avec le gouvernement, les syndicats et les employeurs. Elle passerait par une planification des besoins, un recrutement éthique et transparent, des contrats clairs, la liberté syndicale et une vraie politique d'intégration. «Une politique migratoire réussie doit protéger les travailleurs et non uniquement satisfaire les besoins du marché.»

Sur le terrain, le constat de la CTSP est préoccupant. Certaines entreprises respectent leurs obligations, mais le syndicat relève des problèmes sérieux et récurrents, à commencer par des logements surpeuplés qui ne garantissent ni la dignité ni la sécurité. «Nous ne pouvons pas accepter que des travailleurs quittent leur pays dans l'espoir d'une vie meilleure et se retrouvent dans des situations de dépendance, d'endettement et d'exploitation.»

Les lois et les institutions existent, reconnaît Jane Ragoo, mais il faut passer d'une protection théorique à une protection réelle. Cela suppose de renforcer les inspections, de mettre fin aux pratiques de recrutement abusives, de revoir le système des permis de travail et de faciliter l'accès de ces travailleurs à la justice. La syndicaliste demande aussi que la protection sociale et l'indemnisation cessent de dépendre de la nationalité. «La vie d'un travailleur étranger vaut exactement celle d'un travailleur mauricien. La sécurité au travail n'a pas de nationalité. La dignité humaine n'a pas de passeport.»

Le message de la CTSP rejoint, à sa manière, la problématique posée par l'essai de Maurice Lam : «On ne peut pas importer des travailleurs sans importer également la responsabilité de protéger leur vie, leur santé et leur dignité.»