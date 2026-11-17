Dakar — La République démocratique du Congo (RDC) entend faire du pavillon qui lui dédié en tant que pays invité de la 16e édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar (Dak'Art), prévue du 19 novembre au 19 décembre prochain, une vitrine de la richesse et de la créativité congolaise, a déclaré, son ambassadeur au Sénégal, Christophe Muzungu.

"La RDC prépare activement sa participation, en collaboration avec les autorités culturelles et les acteurs du secteur artistique. Nous travaillons, notamment, à la mise en valeur de notre pavillon national, baptisé '4ème temps', qui sera une vitrine de la richesse et de la créativité congolaise", a-t-il déclaré.

M. Muzungu s'entretenait avec l'APS, en prélude de la 16ème édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar (Dak'Art), qui s'ouvre jeudi prochain dans la capitale sénégalaise.

La RDC est le pays invité d'honneur de cette édition, axée sur le thème "(Anti) fragilité : art de la réparation et stratégies du contrecoup".

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Le chanteur Fally Ipupa prendra part au Dak'Art

Il a annoncé qu'une forte délégation venue de Kinshasa et de la diaspora congolaise va prendre part à l'exposition internationale ou IN et aux manifestations d'environnement dites OFF. Cette dernière, a selon lui, été mobilisée pour représenter "la diversité culturelle" de son pays.

La délégation congolaise va compter notamment 10 artistes plasticiens, 5 membres de l'équipe du Curateur, 6 officiels, 5 artistes de la diaspora, 15 membres de la communication, 20 membres de l'ambassade, a-t-il détaillé.

Le chanteur et musicien congolais de renom, Fally Ipupa, et son équipe prendront également part à cette grande rencontre culturelle, durant laquelle, l'ambassade compte également organiser un OFF en son siège, selon le diplomate.

M. Muzungu a par ailleurs annoncé la présentation d'oeuvres d'artistes congolais disparus, au cours de cette Biennale de Dakar.

"Notre ambition est de faire de cette participation une occasion de promouvoir le talent congolais et de renforcer le rayonnement culturel de la RDC sur la scène internationale", explique le diplomate congolais.

À l'en croire, la thématique du "4ème temps" renvoie non seulement à "la réflexion sur le temps de l'histoire et de la mémoire collective congolaise", mais également "sur son devenir".

À travers cette expression, a-t-il poursuivi, il s'agira de montrer que la culture congolaise est "le fruit d'un dialogue permanent entre le passé, le présent et l'avenir".

Elle "porte les traces de notre histoire, témoigne de la vitalité de notre identité et traduit notre capacité à nous réinventer à travers la création artistique", indique l'ambassadeur congolais.

Une nouvelle façon de raconter l'histoire

Le "4ème temps" symbolise "une nouvelle manière" de raconter l'histoire de la République démocratique du Congo, non seulement à travers "son héritage", mais aussi "sa créativité, sa résilience et sa vision de l'avenir".

"C'est une invitation à découvrir un Congo vivant, en mouvement et résolument tourné vers le monde. La présence de notre pays à cette 16e biennale de l'art africain contemporain de Dakar est un message fort, celle de la création artistique qui demeure plus forte que la destruction", a dit M. Muzungu.

De son point de vue, le parcours de son pays illustre parfaitement la notion "d'antifragilité", qui au-delà de "la capacité à résister aux crises", évoque la question de "savoir se transformer et de se réinventer face aux difficultés".

"La société congolaise en est une illustration à travers sa créativité, sa diversité culturelle, sa solidarité et sa capacité à préserver son identité malgré les épreuves", a-t-il insisté.

Il souligne qu'à travers la 16e édition du Dak'Art, son pays veut montrer qu'il n'est pas seulement "confronté aux crises", mais demeure aussi une nation "de talents, de résilience et d'espoir, où la diversité constitue une véritable force de transformation et de rayonnement culturel".

Il a évoqué l'ambition des plus autorités de son pays de faire rayonner la culture congolaise à travers cette Biennale de Dakar. Il a cité, à ce propos, des déclarations du président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de la cérémonie d'ouverture de la première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme à Kinshasa.

Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait déclaré, à cette occasion, que ce festival incarnait "pleinement [de son pays] de mobiliser les forces culturelles et créatives de la Nation pour raffermir l'unité nationale et projeter, avec fierté et ambition, une image renouvelée, positive et inspirante de la RDC sur la scène internationale+".