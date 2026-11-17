Dakar — L'Organisation mondiale de la santé (OMS) fait état d'avancées enregistrées dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens (RAM), mais les efforts entrepris dans ce domaine doivent être intensifiés, notamment en matière de diagnostic, de prévention et de bon usage des antibiotiques.

"La résistance aux antimicrobiens est largement répandue et menace l'avenir de la médecine moderne", a déclaré Jean-Pierre Nyemazi, directeur par intérim du département de la RAM à l'OMS, lors d'un point de presse, lundi, à Genève.

Les antimicrobiens - comme les antibiotiques, les antiviraux, les antifongiques et les antiparasitaires - désignent des médicaments utilisés pour prévenir et traiter les maladies infectieuses chez les êtres humains, les animaux et les végétaux.

Selon l'OMS, les infections résistantes aux médicaments sont à l'origine de près de cinq millions de décès chaque année dans le monde, dont plus d'un million directement imputables à ce phénomène.

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La résistance aux antimicrobiens (RAM) survient lorsque les bactéries, les virus, les champignons et les parasites ne réagissent plus aux antimicrobiens. En conséquence, les infections deviennent plus difficiles, voire impossibles à traiter, ce qui accroît le risque de propagation des maladies, de formes graves, de handicap et de décès.

La RAM représente un problème majeur de santé publique à l'échelle mondiale, la RAM bactérienne étant associée à plus de 4,7 millions de décès dans le monde en 2021.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'utilisation abusive et excessive d'antimicrobiens est responsable de l'apparition et de la propagation d'agents pathogènes résistants aux médicaments.

Le manque d'accès adéquat à des vaccins, produits de diagnostic et médicaments appropriés, nouveaux ou existants, contribue également à la résistance aux médicaments.

En 2023, environ une infection bactérienne confirmée en laboratoire sur six dans le monde était résistante aux antibiotiques.

Il en résulte que le monde fait face à une crise de la recherche-développement des antimicrobiens, peu de nouveaux médicaments étant en cours de mise au point dans ce domaine.

Une enquête menée auprès de 183 pays en 2026 montre cependant que près de neuf pays sur dix disposent désormais d'un plan d'action national contre la RAM, contre 79 % en 2017. Toutefois, seuls 42 pays ont mis en place des plans à la fois financés, exécutés et suivis.

L'accès aux moyens de diagnostic demeure également une faiblesse majeure. Seuls 36 % des pays concernés disposent d'un laboratoire national de référence capable de tester la résistance de l'ensemble des bactéries et champignons surveillés par l'OMS, alors que l'objectif visé est d'atteindre 80 % d'ici à 2030.

Les données de surveillance révèlent par ailleurs qu'en 2023, une infection bactérienne confirmée en laboratoire sur six était résistante aux antibiotiques utilisés pour la traiter.

Aussi l'OMS préconise-t-elle le renforcement des capacités des laboratoires, une meilleure utilisation des antibiotiques disponibles, la vaccination, la prévention des infections ainsi que l'amélioration de l'accès à l'eau et à l'assainissement.

L'organisation estime que ces mesures sont essentielles pour atteindre l'objectif mondial de réduction de 10 % des décès liés à la résistance bactérienne aux antimicrobiens d'ici à 2030.

Sans une mobilisation plus vigoureuse, près de 39 millions de décès pourraient être directement imputables à la résistance aux antimicrobiens entre 2025 et 2050, prévient l'OMS.