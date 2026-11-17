Salaires de décembre et bonus de fin d'année annoncés, mais aucune visibilité au-delà. Les quelque 1 200 employés de Mauritius Post restent dans l'incertitude face à la situation financière de l'institution. Leur syndicat réclame désormais une rencontre avec le Premier ministre pour obtenir des éclaircissements sur leurs revendications, notamment la réintégration de la poste dans le secteur public.

Si le paiement des salaires de décembre et des bonus de fin d'année a été confirmé par le Chief Executive Officer, Anil Seeruttun, les interrogations demeurent quant à la situation de l'institution à plus long terme. «Les revendications sont restées les mêmes et nous n'avons obtenu aucun retour. Nous avons demandé une rencontre avec le Premier ministre, Navin Ramgoolam, afin de savoir où en sont nos demandes», explique Luximun Badal, président de l'Union of Post Office Workers, branche n° 2. Selon lui, les congés de maladie accumulés devraient être payés au début de 2027, «après cela, nous ne savons pas ce qui va se passer. Nous ignorons ce que l'avenir nous réserve.»

Réclamations

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Le syndicaliste pointe également le gel des recrutements et des promotions alors que des campagnes de recrutement sont en cours dans d'autres secteurs de la Fonction publique. «C'est toujours le même discours : il n'y a pas d'argent pour faire quoi que ce soit. Nous comprenons que le ministère des Finances aurait injecté une certaine somme dans la poste pour tenter de préserver les emplois, mais nous sommes toujours dans le flou», affirme-t-il.

Cette incertitude ravive une revendication portée depuis plusieurs mois par les employés: le retour de Mauritius Post dans le secteur public. Le 4 juillet, une pétition en ce sens, signée par des salariés, avait été remise, suivie d'une manifestation pacifique dans les rues de Port-Louis.

Pour Luximun Badal, il s'agit avant tout d'attirer l'attention du gouvernement sur la situation financière de l'institution et les inquiétudes grandissantes du personnel. Il estime que depuis le changement de statut intervenu en l'an 2000, Mauritius Post n'a pas enregistré les progrès escomptés et traverse aujourd'hui une période difficile. La réintégration dans le secteur public permettrait, selon lui, de rassurer les employés et de garantir la continuité des services postaux.

En attendant une réponse du gouvernement, les salariés restent suspendus aux prochaines décisions. Pour eux, les assurances concernant les prochaines échéances salariales ne suffisent plus: ils réclament désormais une vision claire et des engagements concrets sur l'avenir de leur institution.