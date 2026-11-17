Matam — La cinquième édition du Salon de l'entrepreneuriat du Nord du Sénégal (SENS) s'est ouverte, lundi, en présence de plusieurs entrepreneurs de la région de Matam et de Tafsir Baba Anne, un adjoint du gouverneur.

La cérémonie d'ouverture de l'évènement économique de cinq jours s'est déroulée dans les locaux de la chambre de commerce de Matam, sous la présidence de M. Anne.

"Je voudrais d'abord exprimer toute ma gratitude et ma satisfaction de présider la cérémonie de lancement de cette cinquième édition du Salon de l'entrepreneuriat du Nord", a dit l'adjoint du gouverneur, saluant l'engagement des organisateurs à développer l'initiative privée dans la région de Matam.

Il pense que "le SENS est un espace de dialogue, de concertation et de partage d'expériences".

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D'après M. Anne, cet évènement apporte des réponses aux défis économiques et sociaux auxquels la région est confrontée.

Chacune des communes de la région est représentée au SENS par deux entrepreneurs et un membre de son conseil consultatif de la jeunesse.

L'un des objectifs de l'évènement est, selon les organisateurs, d'aider les jeunes entrepreneurs à dérouler leurs projets.

"Face aux défis liés aux mutations économiques, l'entrepreneuriat est un levier important de développement, de création de richesses et de lutte contre le chômage", a dit Tafsir Baba Anne, considérant l'entrepreneuriat comme un moyen de réduction de la pauvreté.

Le SENS contribue aussi à la promotion des initiatives économiques des collectivités territoriales, selon l'adjoint du gouverneur.