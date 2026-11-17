Kédougou — La brigade de gendarmerie de Saraya (sud-est) a déclaré avoir arrêté une femme soupçonnée d'être le cerveau d'un réseau de trafic d'êtres humains.

L'arrestation de la mise en cause a eu lieu à la suite d'une dénonciation faite par trois jeunes Nigérianes.

Une enquête menée après le dépôt de leur plainte a permis d'arrêter une femme présumée être le cerveau du réseau. Une autre femme est actuellement recherchée par les enquêteurs.

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"À notre arrivée au Sénégal, nous nous sommes rendu compte que les activités qui nous avaient été proposées ne correspondaient pas aux engagements que nous avions déjà pris. Nous avons été soumises à une exploitation sexuelle, avec l'obligation de verser quotidiennement nos recettes aux femmes qui nous employaient", a expliqué l'une des plaignantes à l'APS.

"Le 9 novembre, nous avons demandé de l'aide à un conducteur de moto pour nous rendre discrètement à la brigade de gendarmerie de Saraya et dénoncer les faits dont nous avons été victimes", ajoute-t-elle.

La brigade de gendarmerie de Saraya a confirmé à l'APS avoir reçu une plainte des trois Nigérianes, qui disent avoir été attirées au Sénégal par la promesse d'emplois domestiques bien rémunérés.

"On nous a fait venir du Nigeria avec la promesse d'emplois garantissant une bonne situation financière", a ajouté l'une des plaignantes.

Elles disent avoir été privées de leur titre de voyage.

L'une des ressortissantes nigérianes affirme avoir versé plusieurs millions de francs CFA aux personnes qui les ont fait venir au Sénégal.

Ses compatriotes déclarent leur avoir remis d'importantes sommes d'argent dont elles ne se souviennent pas avec exactitude des montants. Les versements ont été effectués en plusieurs tranches, d'après elles.

Les trois Nigérianes ont été orientées vers un centre d'accueil de personnes en difficulté pour bénéficier d'une prise en charge.

Les trafics illicites sont légion autour des zones de production d'or de la région de Kédougou, dont fait partie le département de Saraya.