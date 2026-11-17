Les pêcheurs artisanaux de Trou-d'Eau-Douce disposent désormais d'une application mobile pour mieux gérer leurs activités. Baptisée Mo Poisson, ce nouvel outil numérique a été lancé le 12 novembre par la Trou-d'Eau-Douce Fishermen Co-operative Society, avec le soutien du Programme de microfinancements du Fonds pour l'environnement mondial.

L'application permet aux pêcheurs d'enregistrer leurs prises quotidiennes, les espèces capturées, leurs dépenses et leurs revenus. Les informations, validées par la coopérative, servent à établir des rapports financiers pouvant notamment faciliter les demandes de prêts. Elle intègre également un système de traçabilité grâce à des codes QR permettant aux consommateurs de connaître l'origine du poisson, sa date et sa méthode de capture. Un marché en ligne permet aussi aux particuliers et aux entreprises de passer directement commande.

La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence du ministre de l'Agro-industrie et de l'économie bleue, Arvin Boolell, du junior minister Fabrice David, du ministre Ajay Gunness et du député Govinden Venkatasami, ainsi que du haut-commissaire des Seychelles, Nicholas Prea.

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Fabrice David a salué cette initiative qui associe tradition et innovation. Il a félicité les 18 pêcheurs formés à l'utilisation de l'application et exprimé le souhait de voir ce projet pilote étendu aux quelque 2 500 pêcheurs artisanaux du pays. Pour Arvin Boolell, Mo Poisson représente une étape importante vers une plus grande autonomie des pêcheurs. Pamela Bapoo Dundoo, coordinatrice nationale du programme, a souligné l'importance de la pêche durable et de l'innovation numérique.

Le lancement a également été marqué par la remise de gilets de sauvetage, d'appareils GPS et de lampes de poche aux bénéficiaires. Une démonstration de l'application par Axel Gourdin et la projection du film Nam Lapes - Soul of a Fisher ont complété la cérémonie.