Érosion côtière, montée du niveau de la mer, blanchissement des coraux et intensification des cyclones. Face aux menaces qui pèsent sur les petits États insulaires, Maurice plaide pour un renforcement de la coopération avec l'Inde, notamment dans les domaines de la surveillance océanique, de la protection des écosystèmes marins et de la formation.

Les océans doivent passer de la périphérie au coeur de l'action climatique. C'est le message porté par le ministre de l'Environnement, de la Gestion des déchets solides et du Changement climatique, Rajesh Anand Bhagwan, lors d'un dialogue consacré au partenariat entre l'Inde et les petits États insulaires en développement (Small Island Developing States - SIDS), le mardi 17 novembre, au pavillon de l'Alliance solaire internationale, à Antalya.

Dans son intervention, le ministre a rappelé la vulnérabilité particulière de Maurice, à la fois nation de l'océan Indien, État africain et petit territoire insulaire dont l'existence est étroitement liée à la mer. La zone maritime mauricienne couvre quelque 2,3 millions de kilomètres carrés, soit environ mille fois la superficie terrestre du pays. L'économie bleue représente, à elle seule, près de 10 % de la richesse nationale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mais cet environnement est de plus en plus menacé. Près d'un cinquième du littoral mauricien serait déjà affecté par l'érosion côtière. D'ici à la fin du siècle, le niveau de la mer pourrait s'élever jusqu'à un mètre. À cela s'ajoutent le blanchissement des récifs coralliens, le déplacement des populations de poissons et des cyclones dont la violence s'accentue. Des phénomènes qui affectent directement les communautés côtières et les familles vivant de la pêche. Pour Rajesh Anand Bhagwan, cette réalité dépasse largement les frontières de Maurice. Les petits États insulaires, qu'ils soient situés dans l'océan Indien, le Pacifique ou les Caraïbes, font face à des menaces similaires, alors même qu'ils contribuent à moins de 1 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ils se retrouvent ainsi en première ligne d'une crise climatique dont ils ne sont pas les principaux responsables.

Trois axes de coopération

Dans ce contexte, le ministre a identifié trois domaines prioritaires autour desquels pourrait s'articuler le partenariat avec l'Inde.

Le premier concerne le partage des connaissances océaniques et le renforcement des systèmes d'alerte précoce. Grâce à son expertise en matière d'observation satellitaire et de sciences océaniques, l'Inde pourrait contribuer à améliorer la surveillance des zones côtières et l'anticipation des phénomènes météorologiques extrêmes. Pour les îles vulnérables, quelques heures d'alerte supplémentaires peuvent permettre de sauver des communautés entières, souligne le ministre.

Le deuxième axe porte sur la restauration des écosystèmes naturels. Les mangroves, les herbiers marins et les récifs coralliens constituent des remparts essentiels contre l'érosion et jouent un rôle déterminant dans la préservation de la biodiversité marine. Maurice se dit disposée à partager son expérience dans le domaine du carbone bleu et de la planification de l'espace maritime, tout en tirant profit des initiatives développées par d'autres États insulaires.

La formation et le développement des compétences constituent le troisième volet. Dans de nombreux petits États insulaires, un nombre restreint de spécialistes doit prendre en charge l'ensemble des dossiers liés au changement climatique. Le ministre estime que les échanges de compétences, les formations et le partage de technologies permettraient de renforcer les capacités nationales et de consolider les efforts déjà engagés dans les différentes régions.

Des financements qui atteignent les communautés

Au-delà de la coopération technique, Rajesh Anand Bhagwan a insisté sur la nécessité de garantir un accès effectif aux financements climatiques. Il a plaidé pour que la question des océans soit pleinement intégrée aux conclusions de la COP31, et non reléguée aux seuls événements parallèles. Il a également attiré l'attention sur les difficultés rencontrées par les petites administrations insulaires pour accéder aux fonds internationaux. Les projets de faible envergure et la lourdeur des procédures administratives constituent souvent des obstacles à leur financement.« Un engagement ne se mesure pas au jour où il est annoncé, mais au jour où il parvient à une communauté », a-t-il fait valoir.

Maurice entend également assumer sa part des responsabilités. Le nouveau plan climatique national prévoit une réduction de 40 % des émissions d'ici à 2035, une part de 60 % d'électricité issue des énergies renouvelables et une sortie progressive du charbon.

En se positionnant comme un trait d'union entre l'Afrique et les États insulaires, mais aussi entre l'océan Indien et les autres régions insulaires du monde, Maurice souhaite ainsi contribuer à une coopération internationale plus étroite. L'objectif affiché : renforcer la résilience des littoraux et des populations face aux phénomènes climatiques extrêmes.