Lors d'une cérémonie funéraire officielle et populaire, à laquelle ont pris part le vice-président du conseil de souveraineté transitoire, commandant Malik Agar Air, le Premier ministre Dr Kamel Idris, plusieurs ministres, de leaders des forces armées, de la police et de service de renseignements généraux, ainsi que des partisans de la secte Khatmia et du Parti fédéral démocratique d'origine, et d'une foule de personnalités et de dirigeants de la société politique, religieuse et civile soudanaise.

La dépouille de Moulana Mohamed Osman Al-Mirghani, guide de la secte Khatmia et chef du Parti fédéral démocratique d'origine, a été inhumée à la mosquée Al-Sayyid Ali Al-Mirghani à Khartoum Nord.