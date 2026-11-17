Le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, ambassadeur Mohieddin Salem, a exprimé sa profonde tristesse suite au décès de Moulana Mohamed Osman Al-Mirghani, affirmant que le Soudan a perdu une personnalité nationale et historique dont le nom est lié à l'action nationale, politique et sociale, qui a contribué à façonner la conscience de générations de Soudanais.

Le ministre a indiqué, dans une déclaration à la presse à l'occasion de sa participation à l'accueil de la dépouille du défunt à l'aéroport international de Khartoum hier, que ces moments avaient été empreints de tristesse et de loyauté, et reflétaient la grande place dont jouissait le défunt dans le coeur des Soudanais de toutes tendances.

Il a ajouté que Moulana Mohamed Osman Al-Mirghani n'était pas seulement un dirigeant politique ou une figure religieuse, mais l'une des figures les plus marquantes de l'histoire nationale soudanaise, fondateur d'une école politique et sociale dont l'influence s'est étendue sur plusieurs décennies, au cours desquelles il est resté présent dans les questions de la patrie et les préoccupations de son peuple, ainsi que dans les démarches visant à rassembler le parole et à renforcer la conciliation nationale.