Addis Ababa — L'Éthiopie met en avant ses capacités croissantes dans le domaine de l'aviation et les réalisations de son secteur aéronautique lors de la 7e Conférence mondiale sur le transport aérien, qui s'est ouverte aujourd'hui au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) à Montréal, au Canada.

Dirigée par Tewodros Girma, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Éthiopie au Canada, la délégation profite de ce rassemblement international de haut niveau pour mettre en avant l'expérience de son pays dans le domaine de l'aviation, ses capacités opérationnelles et sa contribution croissante au développement du secteur en Afrique et au-delà.

La participation de l'Éthiopie revêt également une importance diplomatique majeure, alors que le pays cherche à obtenir le soutien international pour sa candidature visant à siéger au Conseil de l'OACI en tant que membre africain. Les élections sont prévues jeudi et vendredi, ce qui offre à l'Éthiopie une occasion unique de renforcer ses liens avec les États membres et de rallier des soutiens en faveur de sa candidature.

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Outre sa participation à la conférence, l'Éthiopie a mis en place un pavillon dédié au sein de l'exposition qui l'accompagne, offrant ainsi une tribune pour présenter ses réalisations dans le domaine de l'aviation, son expertise technique et ses capacités à la communauté aéronautique internationale.

La conférence rassemble des acteurs de l'ensemble du secteur aéronautique mondial afin de discuter des principales évolutions, des défis et des opportunités qui façonnent le transport aérien international.

L'Éthiopie entend, par sa participation, non seulement promouvoir son secteur aérien et partager son expérience, mais aussi renforcer son influence dans la gouvernance internationale de l'aviation et contribuer à façonner l'avenir de l'aviation civile mondiale, a appris l'ENA.