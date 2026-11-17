Les élèves-volleyeurs du Lycée des Mascareignes ont vécu une belle aventure sportive et humaine à La Réunion du 20 au 23 octobre dernier. En effet, dans le cadre d'un séjour sportif à La Réunion, la délégation a eu l'opportunité de vivre une expérience inédite, marquée par des échanges sportifs et humains enrichissants avec le club de La Saline basé à Saint-Paul.

Cette rencontre a permis aux jeunes volleyeurs mauriciens de découvrir un nouvel environnement sportif, de partager leur passion avec d'autres joueurs et de bénéficier d'une expérience formatrice, tant sur le plan technique que sur le plan humain.

Au-delà des entraînements et des rencontres sur le terrain, cette initiative a surtout été l'occasion de renforcer les liens entre les jeunes des deux îles, autour de valeurs essentielles telles que le respect, le partage, la solidarité et l'esprit d'équipe.

Les élèves du Lycée des Mascareignes en compagnie de Jean-Kersley Quirin (accroupi à g.) photographié à l'aéroport à l'île de La Réunion.

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«À travers nos projets de volley-ball, nous souhaitons offrir à nos jeunes la possibilité de découvrir de nouveaux horizons et de vivre des expériences enrichissantes. Après deux années d'échanges à Rodrigues avec le Centre de Formation de Volley-ball et le club d'Oranges, nous avons choisi cette année de mettre le cap sur La Réunion, à la rencontre du club de La Saline, à Saint-Paul.

Cette aventure a permis à nos jeunes volleyeurs de vivre une expérience exceptionnelle, alliant sport, culture et partage. Au-delà du volley-ball, ces échanges contribuent à leur épanouissement, à leur autonomie et à leur ouverture sur le monde. Notre objectif est de former non seulement de meilleurs sportifs, mais aussi des jeunes capables de grandir grâce aux valeurs du sport et du partage», confie Jean-Kersley Quirin, assistant d'éducation et coach de volley-ball au Lycée des Mascareignes.

Les souvenirs de cet échange sportif resteront gravés dans les mémoires des jeunes Mauriciens et Réunionnais.

La délégation du Lycée des Mascareignes remercie le club de La Saline pour son accueil chaleureux, sa générosité et sa disponibilité, qui ont largement contribué à la réussite de cette expérience. Pour les joueurs comme pour les encadrants, ce séjour restera un souvenir précieux et une étape importante dans le développement du programme de volley-ball du Lycée des Mascareignes.

À travers cette initiative, le sport confirme une nouvelle fois son rôle de trait d'union entre les peuples et les cultures, tout en offrant aux jeunes des occasions uniques d'apprendre, de progresser et de s'épanouir.

Jean-Kersley Quirin ajoute que ce déplacement a aussi été un bon tremplin pour ses joueurs qui se préparent en vue de la cinquième édition du Festival de volley-ball du Lycée des Mascareignes qui aura lieu le vendredi 12 février 2027.