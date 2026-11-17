Le fléau de la drogue sera au coeur de la Private Notice Question (PNQ) de ce mardi 17 novembre à l'Assemblée nationale. Le leader de l'opposition, Chetan Baboolall, interpellera le Premier ministre, Navin Ramgoolam, sur l'ampleur du trafic et de la consommation de stupéfiants à Maurice, ainsi que sur les mesures prises par le gouvernement pour faire face à cette situation.

Chetan Baboolall réclamera notamment des chiffres précis sur le nombre de décès liés à la drogue, les substances impliquées, l'âge et le sexe des victimes, ainsi que les villes et villages concernés. Il demandera également des données sur les admissions dans les hôpitaux et les centres de réhabilitation depuis 2025.

La question portera aussi sur les mesures mises en place pour lutter contre la consommation de drogues synthétiques. Le leader de l'opposition souhaite par ailleurs connaître le nombre de policiers, notamment ceux de l'ADSU, de la National Coast Guard, de la CID et d'autres unités, arrêtés, suspendus ou poursuivis pour des infractions liées à la drogue depuis 2025.

Il demandera également combien de policiers et d'agents pénitentiaires arrêtés dans des affaires de drogue ont été réintégrés et sont actuellement en service.

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Autre volet : le trafic de stupéfiants par voies maritime et aérienne depuis 2019, notamment le nombre d'embarcations saisies.

Enfin, Chetan Baboolall interrogera le Premier ministre sur la publication du rapport de la National Agency for Drug Control (NADC) concernant la réforme de la politique nationale sur le cannabis et sur les intentions du gouvernement quant à une éventuelle légalisation de cette substance.