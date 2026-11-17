Après sa participation au Sommet des chefs de gouvernement du Commonwealth, à Antigua-et Barbuda, et au Forum de Paris sur la Paix, le Premier ministre (PM), Navin Ramgoolam, retrouvera l'Assemblée nationale aujourd'hui.

Une séance qui s'annonce particulièrement chargée, avec une déclaration attendue sur les derniers développements du dossier des Chagos, plusieurs questions sensibles lors du Prime Minister's Question Time (PMQT) et l'examen du National Disaster Risk Reduction and Management (Amendment) Bill, destiné notamment à encadrer les activités professionnelles en période de fortes pluies et de pluies torrentielles.

Comme à l'accoutumée, les travaux parlementairesdébuteront par la Private Notice Question du leader de l'opposition, Chetan Baboolall. À ce stade, ni le sujet ni le ministre auquel elle sera adressée ne sont connus. Cette intervention sera particulièrement suivie dans un contexte où la performance parlementaire du leader de l'opposition fait l'objet de critiques. Sa capacité à mettre le gouvernement sous pression, notamment à travers ses questions supplémentaires, sera une nouvelle fois scrutée.

Le PMQT devrait ensuite donner lieu à plusieurs échanges sur des dossiers touchant à la sécurité nationale, à l'économie, à la gouvernance et au pouvoir d'achat.

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Affaire «Dreamer»

Le député Farhad Aumeer interpellera le PM sur l'affaire du yacht Dreamer, soupçonné d'être impliqué dans une opération de trafic de drogue par voie maritime. Il s'intéressera particulièrement à la divulgation non autorisée d'informations opérationnelles sensibles dans le cadre de cette affaire. Il demandera si un audit de sécurité ou une évaluation opérationnelle approfondie de la National Coast Guard et des autres organismes concernés a été lancé.

Une autre question liée à la lutte contre le trafic de drogue sera posée par Joe Lesjongard. Le député de l'opposition souhaite obtenir des précisions sur un trafiquant présumé arrêté pendant ou après les récentes tensions. Il demandera quelles accusations ont été retenues contre cet individu et où en est l'enquête.

Farhad Aumeer reviendra également sur les conséquences des arrestations effectuées à la suite des troubles civils. Il réclamera des informations sur la capacité d'accueil des différents établissements pénitentiaires, tant pour les adultes que pour les mineurs, ainsi que sur une éventuelle évaluation des risques de surpopulation carcérale en cas de nouvelles détentions provisoires ou condamnations.

TVA et compensation salariale

Les questions économiques occuperont aussi une place importante. Adrien Duval interrogera Navin Ramgoolam sur les recettes supplémentaires générées par l'abaissement du seuil de chiffre d'affaires à partir duquel l'enregistrement à la TVA est obligatoire, passé de Rs 6 millions à Rs 3 millions depuis le 1er octobre 2025. Il souhaite connaître les montants additionnels collectés par la Mauritius Revenue Authority depuis le 29 juillet 2026.

De son côté, Ram Etwareea abordera la compensation salariale prévue pour janvier 2027. Il demandera quels partenaires seront consultés, selon quel calendrier et sur la base de quels critères économiques. Il cherchera notamment à savoir si l'inflation sera prise en considération afin de préserver le pouvoir d'achat des salariés et des pensionnés.

Ashley Ramdass s'intéressera aux frais administratifs non remboursables de Rs 150 appliqués depuis le 1eᣴ septembre 2026 à certaines marchandises importées par voie postale ou par courrier express. Il réclamera des précisions sur les recettes perçues et les coûts justifiant ces frais. Il demandera aussi si le gouvernement envisage leur révision ou leur suspension pour les envois personnels d'une valeur inférieure à Rs 1 000.

Meta et liberté de la presse

Après le PMQT, les questions adressées aux différents ministres devraient également susciter des échanges. Joanna Bérenger interpellera le ministre des Technologies de l'information, de la communication et de l'innovation, Avinash Ramtohul, sur les discussions engagées avec Meta. Elle souhaite savoir si le gouvernement a demandé à la plateforme de supprimer, signaler ou réduire la visibilité de contenus publiés par des médias mauriciens, et si leur distribution algorithmique a été modifiée depuis janvier 2026. Elle réclamera aussi des garanties contre toute ingérence politique dans le futur accord avec Meta, afin de préserver la liberté de la presse.

La députée questionnera également Arvin Boolell sur l'attribution des baux agricoles dans les Seed Production Centres, les critères appliqués et la possibilité de favoriser les petits planteurs pour renforcer la sécurité semencière. Sydney Pierre interrogera Shakeel Mohamed sur la réforme du système des syndics dans les ensembles résidentiels de la National Housing Development Co.Ltd.

Il évoquera notamment les difficultés de maintenance signalées après une correspondance adressée aux habitants en juin 2026. Le député de l'opposition demandera aussi au ministre du Tourisme, Richard Duval, des précisions sur les agences internationales chargées de promouvoir la destination mauricienne, leurs contrats, leurs rémunérations et les prestations fournies.