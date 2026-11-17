L'organisation des «Night Markets» à l'occasion des fêtes de fin d'année pourrait finalement se concrétiser cette année. Selon nos informations, les autorités envisagent désormais d'accueillir cet événement sur le parking du Champ-de-Mars, à Port-Louis.

Cette option est à l'étude après les objections soulevées par plusieurs commerçants et habitants de la rue Desforges, ainsi que dans d'autres régions. Deux réunions ont déjà eu lieu afin d'examiner les différentes possibilités. À l'issue des consultations et des discussions, le site du Champ-de-Mars semble désormais être l'option privilégiée par les autorités.

Toutefois, rien n'est encore définitivement arrêté. De nouvelles négociations sont prévues dans les prochains jours afin de finaliser les modalités de l'événement et de confirmer le choix de l'emplacement.

Autre possibilité envisagée : les marchés pourraient ne pas se limiter aux activités nocturnes, mais également accueillir le public durant la journée.

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Selon une source proche du dossier, le parking du Champ-de-Mars présenterait plusieurs avantages, notamment sa superficie, qui permettrait d'accueillir un plus grand nombre de marchands. «C'est actuellement l'option la plus appropriée», confie notre source. Des travaux visant à renforcer l'éclairage du site seraient également prévus pour permettre la tenue de cet événement dans de bonnes conditions.