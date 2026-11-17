La saison 2026-2027 de la Fédération mauricienne de Volley-Ball (FMVB) devrait débuter dans une dizaine de jours. Selon Fayzal Bundhun, son président, c'est la MVBF Cup qui lancera les hostilités. Ce tournoi sera ouvert à toutes les équipes affiliées.

«La saison 2026-2027 devait commencer au début d'octobre afin que l'on s'aligne avec le calendrier de la Fédération internationale de Volley-Ball (FIVB) mais nous espérons démarrer peu après la mi-novembre avec une compétition de coupe, la MVBF Cup qui sera ouverte à toutes les équipes affiliées de toutes les divisions. La durée du tournoi dépendra du nombre d'équipes qui s'inscriront.

Nous aurons une pause lors de la première semaine de décembre car nous savons qu'à cette période, certains s'engagent dans des emplois à temps partiel alors que d'autres sont dans l'incapacité d'obtenir des congés. Nous reprendrons lors de la troisième semaine de janvier et nous enchaînerons avec les différents championnats», annonce Fayzal Bundhun.

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Celui-ci a précisé que «cinq ou six nouvelles demandes d'affiliation ont été effectuées auprès de la fédération» alors que l'Union sportive de La Flora, Saint-Antoine Cité Richelieu et le Camp Ithier SC, ne seront pas de la partie cette saison. «Nous allons procéder à des réajustements dans toutes les divisions», a-t-il laissé entendre.

Il y aura une autre coupure dans le calendrier local en mars 2027 pour «laisser les équipes mauriciennes en lice au Championnat des clubs de la zone 7 (CCZ7) préparer comme il se doit leur participation à cette compétition.» La saison de volley-ball en salle se terminera fin juin-début juillet.

Congrès de la FIVB (20-22 novembre)

Fayzal Bundhun en République dominicaine

Fayzal Bundhun mettra bientôt le cap sur la République dominicaine. Il représentera la Fédération mauricienne de Volley-Ball (FMVB) au 40e Congrès de la Fédération internationale de Volley-Ball (FIVB) qui se tiendra à Punta Cana du 20 au 22 novembre.

Le président Fayzal Bundhun représentera Maurice au 40e Congres de la FIVB.

«Ce ne sera pas un congrès électif. Il sera question des nouveaux règlements qui ont est testés lors de plusieurs compétitions internationales ces derniers temps. Certains statuts seront amendés et les différentes commissions soumettront leurs rapports», dira le président de la fédération mauricienne.

Selon le site internet de la FIVB, ce Congrès constituera une étape décisive dans la poursuite de la Vision stratégique 2032 à travers laquelle l'instance mondiale d'accroître la portée, la pertinence et l'impact du volley-ball à l'échelle mondiale. Il offrira une occasion de faire le point sur les progrès réalisés à ce jour tout en définissant des priorités claires pour les années à venir.