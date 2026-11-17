TUNIS/Tunisie — Le Groupe arabe de négociateurs, représentant 22 pays à la COP31 à Antalya (Turquie), a de nouveau dénoncé l'écart entre les promesses financières internationales et les montants réellement décaissés, appelant à des engagements concrets et à des mécanismes de financement accessibles aux pays en développement.

Les délégations arabes exigent que l'aide climatique repose sur des ressources prévisibles, facilement accessibles et fournies prioritairement sous forme de dons et de financements confessionnels, afin de ne pas alourdir la dette souveraine des pays vulnérables. Elles réclament également un renforcement des financements consacrés à l'adaptation et le respect des engagements financiers des pays développés dans le cadre de l'Accord de Paris.

Pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA), dont fait partie la Tunisie, plusieurs lignes rouges ont été posées durant la première semaine des négociations (9-15 novembre).

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Confrontées à des urgences climatiques: raréfaction chronique des ressources en eau, sécheresses récurrentes, vagues de chaleur extrêmes, dégradation des terres et menaces pesant sur la sécurité alimentaire, les délégations arabes ont insisté sur la nécessité de faire déboucher la COP31 sur des garanties opérationnelles concernant la mobilisation et le décaissement des financements climatiques.

La préservation de l'eau, l'adaptation de l'agriculture et la protection des moyens de subsistance figurent ainsi parmi les priorités de l'agenda arabe.

Une transition juste, sans trajectoire énergétique imposée

Les négociateurs arabes ont également défendu des trajectoires de "transition juste", respectueuses des réalités socio-économiques de chaque État, protégeant les populations les plus précaires et refusant une " écologie de rupture brutale" qui ne serait accompagnée ni de compensations financières ni de transferts technologiques.

Pour le Groupe arabe, cette transition doit être progressive et adaptée aux capacités économiques et énergétiques nationales, sans entraîner de conséquences négatives sur les travailleurs, l'emploi ou la stabilité sociale.

Cette approche traduit également les réserves de plusieurs pays de la région qui ne sont pas encore prêts à rompre avec leur dépendance aux énergies fossiles. Ces États défendent leur droit au développement et à la croissance, ainsi que la protection des milliers d'emplois liés aux secteurs énergétiques et aux industries fortement émettrices de gaz à effet de serre.

Dans cette perspective, le Groupe arabe s'est opposé aux propositions visant à imposer des objectifs énergétiques sectoriels ou des trajectoires uniformes de transition. Il estime que chaque pays doit conserver la liberté de définir son propre modèle énergétique, en fonction de ses circonstances nationales, de ses ressources et de ses priorités de développement.

Le transfert de technologies et le rejet du protectionnisme vert

Au-delà du financement, les négociateurs arabes ont mis l'accent sur la nécessité de faciliter le transfert des technologies propres vers les pays en développement, afin de leur permettre de renforcer leurs capacités industrielles et de réduire leur dépendance technologique.

Le Groupe a également exprimé son opposition aux mesures commerciales climatiques unilatérales, notamment celles susceptibles de pénaliser les exportations des pays en développement, à l'instar du mécanisme européen d'ajustement carbone aux frontières (MACF).

Ces instruments sont considérés comme susceptibles de constituer de nouvelles barrières commerciales et de transférer une partie du coût de la transition écologique vers les économies du Sud, sans tenir suffisamment compte de leurs capacités financières et technologiques.

Les délégations arabes plaident ainsi pour une transition climatique fondée sur la coopération internationale, le respect du principe des responsabilités communes mais différenciées et la prise en compte des capacités respectives des pays.

La dimension sociale, un pilier de la transition tunisienne

Pour la Tunisie, la dimension sociale constitue un pilier fondamental de sa troisième contribution déterminée au niveau national (CDN 3.0), qui vise, pour la première fois, une baisse de 34 % de ses émissions nettes de gaz à effet de serre (GES) à l'horizon 2035 et une réduction de 62 % de son intensité carbone.

La transition écologique du pays prévoit notamment des mesures de lutte contre la précarité énergétique. Le programme « Prosol Elec », lancé par l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie (ANME) et la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG), en constitue un exemple. Il vise à faciliter l'équipement des ménages, notamment ceux à revenu limité, en panneaux solaires photovoltaïques installés sur les toitures, afin de réduire leurs factures d'électricité.

À travers ces revendications, le Groupe arabe entend faire de la justice climatique un principe opérationnel des négociations internationales, en liant les ambitions de réduction des émissions aux exigences de financement, de développement économique, de protection sociale et de souveraineté énergétique.

À mi-parcours, la COP31 d'Antalya, placée sous le slogan "Dialogue, consensus, action", semble encore s'attarder sur le premier volet de cette trilogie : le dialogue. Le consensus demeure difficile à atteindre, tandis que le passage à l'action concrète paraît encore bien lointain.