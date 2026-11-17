Addis Ababa — L'Éthiopie intensifie ses efforts pour consolider la paix dans l'État régional du Tigray en soutenant la réinsertion et la réintégration des anciens combattants, le développement des compétences et l'autonomie économique s'imposant comme des piliers essentiels du processus de relèvement post-conflit.

Grâce à son programme de désarmement, de démobilisation et de réintégration (DDR), le gouvernement cherche à aider les anciens combattants à passer de la lutte armée à une vie civile productive, à reconstruire leurs moyens de subsistance et à contribuer à une paix durable et au développement régional.

Dans le cadre de ces efforts en cours, le ministre du Travail et des Compétences, Awolu Abdi, et Getachew Reda, conseiller du Premier ministre pour les affaires de l'Afrique de l'Est ayant rang de ministre, ont visité un centre de réinsertion situé sur le campus Meles de l'université de Mekelle.

Ils ont eu des entretiens avec d'anciens combattants ayant suivi une formation de réinsertion et ont évalué l'avancement des programmes destinés à les préparer à leur réintégration dans la société.

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Cette visite a mis en évidence l'importance de doter les anciens combattants, en particulier les jeunes, de compétences pratiques et d'opportunités économiques susceptibles de les aider à se forger des moyens de subsistance durables et à retrouver leur place au sein des communautés civiles.

S'exprimant lors de cette visite, le ministre Awolu Abdi a souligné que les programmes de formation visaient à permettre aux anciens combattants de développer des sources de revenus durables et d'accéder à l'indépendance économique.

Il a insisté sur l'importance de leur fournir les compétences et les capacités nécessaires pour s'engager dans des activités économiques productives à mesure qu'ils reprennent une vie civile.

La Commission nationale de réinsertion a également réaffirmé son engagement à promouvoir une paix durable au Tigray en accompagnant les jeunes dans leur transition d'une activité armée vers un engagement pacifique, productif et socialement utile.

Au-delà de la réinsertion immédiate des anciens combattants, cette initiative reflète une prise de conscience plus large selon laquelle une paix durable ne se limite pas à la fin des hostilités. Elle dépend également du rétablissement des moyens de subsistance, de la reconstruction des liens sociaux et de la création d'opportunités permettant aux personnes touchées par le conflit de participer à la vie économique et communautaire.

En associant la réadaptation et le développement des compétences à la réinsertion économique, l'Éthiopie cherche à transformer la transition post-conflit en une opportunité de relance, de participation renouvelée et de développement.