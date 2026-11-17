L'enquête de l'Independent Police Complaints Commission (IPCC) touche à sa fin dans l'affaire de la fusillade de Camp-Levieux. Le sergent Gautam Singh Taukoor a terminé son audition hier. Le dossier devrait désormais être transmis au bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP), qui devra se prononcer sur les éventuelles suites judiciaires. Assisté de son avocat, Me Vyas Adheen, le sergent a été confronté à plusieurs éléments de la déposition de la jeune femme, recueillie jeudi dernier. Selon son homme de loi, il a contesté certains points de son récit.

Selon nos informations, les déclarations d'Élodie Thomas concorderaient, sur plusieurs points, avec celles du chauffeur de la fourgonnette et d'un témoin qui se trouvait à bord du véhicule le soir du drame.

Le DPP devra examiner l'ensemble des éléments recueillis, notamment les divergences entre les différentes versions, avant de décider des éventuelles poursuites. Taukooor a été reconduit en détention policière à l'issue de l'audition.

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Parallèlement, les représentants légaux d'Élodie Thomas prépareraient une demande de réparation. Selon nos renseignements, une réclamation d'environ Rs 25 millions contre l'État et la police serait envisagée. Elle viserait à obtenir une indemnisation pour les préjudices liés à la blessure par balle, à l'hospitalisation prolongée et aux répercussions sur sa vie personnelle et familiale.

Le sergent Gautam Singh Taukoor fait toujours l'objet de deux accusations provisoires : Using firearm to intimidate et involuntary wounds and blows by imprudence. Sa demande de libération sous caution devrait être examinée le 3 décembre devant le tribunal de Rose-Hill.