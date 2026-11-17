Le «National Disaster Risk Reduction and Management (Amendment) Bill», inscrit à l'ordre du jour de la séance parlementaire de ce mardi, prévoit une refonte des dispositions encadrant le travail pendant les conditions météorologiques extrêmes. Présenté par le ministre du Travail, Reza Uteem, le texte vise à officialiser le protocole national sur les fortes pluies et les pluies torrentielles, tout en harmonisant la protection des travailleurs des secteurs public et privé.

L'un des principaux changements concerne la distinction entre les avertissements de fortes pluies («heavy rain») et de pluies torrentielles («torrential rain»). En cas de fortes pluies, les employés devront normalement se rendre au travail, sauf si le «National Crisis Committee» ordonne ou annonce une évacuation, le maintien à domicile ou l'arrêt du travail. En revanche, lors d'un avertissement de pluies torrentielles, les salariés ne pourront être contraints de se rendre sur leur lieu de travail ou de poursuivre leurs activités.

Le projet prévoit également que les employés empêchés de travailler en raison de conditions météorologiques extrêmes conserveront leur rémunération normale. Lorsqu'un employé du secteur privé est appelé à télétravailler dans ces circonstances, sa rémunération devra être au moins doublée. Les salariés des services d'urgence mobilisés sur place bénéficieront, quant à eux, d'une allocation équivalant à trois fois leur taux horaire de base, en plus de leur rémunération habituelle, ainsi que d'un repas gratuit.

Autre disposition importante : après l'annonce officielle d'un retour à des conditions sûres, un employeur pourra demander la reprise du travail, mais uniquement si un transport public est disponible ou s'il assure lui-même le déplacement du salarié. Une journée complète devra alors être rémunérée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le protocole impose également aux entreprises et organismes publics de constituer des comités chargés de la préparation aux fortes pluies et d'élaborer des plans de prévention. En cas d'évacuation, la priorité devra être accordée aux femmes enceintes, aux personnes handicapées et à mobilité réduite, aux parents devant récupérer leurs enfants, puis aux salariés habitant des zones inondables et à ceux dépendant des transports publics.

Dans les établissements scolaires, aucun élève ne pourra quitter l'établissement sans accompagnement en cas de fermeture pendant les cours. Les responsables devront assurer leur sécurité jusqu'à leur prise en charge.