«In hindsight, perhaps it was a bad idea to build an entire global economy around whether one man would be faithful to his wife.» Ce tweet, partagé hier par un correspondant de Washington, DC, résume, en peu de mots, l'absurdité apparente de l'affaire Jensen Huang, patron-star de Nvidia, : une économie mondiale suspendue au sort d'un homme, et le destin d'une industrie, pesant des milliers de milliards de dollars, soudainement mêlé à sa vie conjugale !

Il y a, à première vue, quelque chose de profondément dérangeant dans cette équation. Depuis quand la fidélité ou l'infidélité d'un dirigeant relève-t-elle des marchés financiers ? Depuis quand les affaires de coeur d'un patron deviennent-elles une question d'intérêt public ? Une liaison, même moralement condamnable, reste en principe une affaire privée. Elle concerne une famille, pas nécessairement un conseil d'administration (sauf peut-être si plus d'un employé s'y retrouve mêlé). Encore moins les gouvernements du monde.

Mais nous sommes aux États-Unis et ce serait une erreur de réduire l'affaire Jensen Huang à une histoire d'adultère. La véritable question est de savoir comment l'homme qui dirigeait une entreprise privée est devenu un actif stratégique dont les vulnérabilités personnelles peuvent désormais relever de la sécurité nationale. C'est ici que le scandale cesse d'être un banal épisode de la chronique mondaine, du genre les écarts conjugaux de Bill Clinton ou de Tiger Woods qui font les gros titres de la presse sur papier glacé.

Nvidia n'est plus une entreprise comme les autres. Ses puces sont devenues l'une des infrastructures essentielles de la révolution de l'intelligence artificielle (IA). Elles alimentent les centres de données, les modèles de langage et les ambitions technologiques des grandes puissances. Dans la rivalité qui oppose Washington, DC, et Pékin, les semi-conducteurs les plus sophistiqués sont désormais ce que le pétrole fut au XXe siècle : une ressource stratégique, un instrument de puissance et un enjeu de souveraineté.

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Dans ce contexte, la vie privée du dirigeant d'une telle entreprise ne disparaît pas. Mais elle acquiert une autre dimension lorsqu'elle peut créer une vulnérabilité. Le problème n'est pas l'infidélité en elle-même. Le problème est le risque de compromission.

C'est une distinction fondamentale. Une démocratie libérale ne devrait pas exiger de ses dirigeants qu'ils soient moralement irréprochables pour leur accorder le droit à une vie privée. Le puritanisme n'est pas une politique de sécurité nationale. Mais lorsque des secrets industriels, des intérêts géopolitiques et des technologies susceptibles de redessiner l'équilibre des puissances sont en jeu, les failles personnelles peuvent devenir des portes d'entrée.

Le renseignement, après tout, s'est toujours intéressé aux faiblesses humaines. L'argent, l'idéologie, l'ego, les ambitions et les relations personnelles ont constitué, bien avant l'IA, des leviers classiques d'influence. L'IA ne change pas la nature humaine. Elle augmente simplement la valeur stratégique de ceux qui contrôlent ses infrastructures.

L'affaire Huang soulève une question encore plus dérangeante. Le véritable scandale n'est peut-être pas ce qu'un homme a fait dans sa vie privée. C'est que le monde ait permis à un seul homme de devenir à ce point indispensable. Voilà ce que le tweet d'en haut, derrière son humour, met cruellement en lumière. Nous avons construit une part croissante de l'économie mondiale sur des infrastructures contrôlées par un nombre extraordinairement limité d'entreprises. Et ces entreprises sont elles-mêmes souvent identifiées à quelques personnalités devenues plus grandes que les institutions qu'elles dirigent.

L'intelligence artificielle nous promet une diffusion sans précédent de la connaissance et des capacités intellectuelles. Son économie, paradoxalement, est l'une des plus concentrées de l'histoire récente. Quelques groupes contrôlent les puces. Quelques autres possèdent les gigantesques centres de données nécessaires à leur fonctionnement. Une poignée de dirigeants incarnent cette révolution. C'est une fragilité que les marchés commencent seulement à mesurer.

Lorsqu'une entreprise devient trop importante pour l'économie mondiale, son dirigeant cesse, dans une certaine mesure, d'être un simple dirigeant. Lorsqu'une technologie devient un enjeu de sécurité nationale, ceux qui en détiennent les clés entrent dans une zone grise où le privé et le public se rencontrent inévitablement.

Il ne s'agit pas ici de soutenir que Jensen Huang aurait perdu son droit à une vie privée parce qu'il est puissant. Ce serait une conclusion aussi dangereuse que simpliste. Il s'agit plutôt de reconnaître un paradoxe de notre temps : plus nous concentrons le pouvoir économique et technologique entre les mains de quelques individus, plus leurs faiblesses - réelles, supposées ou exploitées - deviennent l'affaire de tous.

Et à l'âge de l'intelligence artificielle, la question n'est donc pas seulement de savoir qui contrôlera les machines. Elle est aussi de savoir si nous pouvons nous permettre de confier une part aussi considérable de notre avenir à la solidité, ou à la fragilité, d'un seul être humain. Qu'à cela ne tienne : Jensen Huang pourrait trouver refuge auprès de pays et de groupes aux moeurs moins corsetées, et sans doute, moins regardants sur ce que leurs grands capitaines font, une fois les portes du bureau refermées. Provocateur et opportuniste, Elon Musk a déjà manifesté son intérêt à recruter le nouvel ancien CEO de Nvidia...