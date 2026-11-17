Nouveau contretemps dans l'enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) sur SMS Pariaz. Attendu hier à la FCC, Jean-Michel Lee Shim ne s'est finalement pas présenté. Motif invoqué : son avocat, Me Shamir Hossany, serait souffrant.

Il s'agit du deuxième report de son audition dans l'enquête portant notamment sur ses honoraires de consultant auprès de SMS Pariaz et la vente de ses actions dans cette société. Elle est reportée à la semaine prochaine.

L'audition du bookmaker est cruciale pour les enquêteurs. Ceux-ci cherchent des éclaircissements sur plusieurs aspects des relations financières de Lee Shim avec la société de paris, qu'il a fondée.

Au centre des investigations figurent notamment les honoraires qu'il percevait en qualité de consultant. Son contrat, la nature exacte de ses prestations et les sommes versées intéressent la FCC. Son rôle aurait notamment consisté à évaluer les risques associés aux cotes proposées aux parieurs dans les paris hippiques et sportifs.

Un autre volet concerne la cession de ses actions à Pazhany Thandrayen. Selon les informations disponibles, Jean-Michel Lee Shim n'a plus rien à voir avec SMS Pariaz. Pazhany Thandrayen, devenu actionnaire unique, a déjà été entendu par la FCC le 5 novembre au sujet de cette transaction.