interview

Pouvez-vous présenter Nexus Global Financial Services, ses principales activités et les marchés africains qui mobilisent le groupe ?

Nexus Global Financial Services est une société de gestion basée à Maurice et agréée par la Financial Services Commission (FSC). Nous accompagnons les entrepreneurs, les investisseurs, les groupes internationaux et les institutions dans la structuration, l'établissement et l'administration de leurs activités.

Nos principaux domaines d'expertise comprennent les services corporate, l'administration de fonds, les trusts, les fondations, les services fiduciaires, ainsi que l'accompagnement réglementaire et la gouvernance d'entreprise.

L'Afrique occupe une place centrale dans notre stratégie. Nous accompagnons aujourd'hui des clients provenant de la plupart des pays du continent, aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique de l'Est, centrale et australe. Nous travaillons également avec des groupes panafricains présents dans plusieurs juridictions.

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Notre ambition est simple : être bien plus qu'un prestataire de services. Nous voulons être un véritable partenaire de confiance, capable de comprendre les réalités de nos clients, de les accompagner dans leur développement et de leur apporter des solutions adaptées.

Après votre parcours chez ABAX, vous avez choisi de développer votre propre entreprise. Qu'est-ce qui vous a poussée à franchir ce cap et quels ont été les principaux défis pour vous imposer sur le marché africain ?

Après de nombreuses années passées dans l'industrie des services financiers, notamment chez ABAX, j'ai ressenti le besoin de créer quelque chose qui me ressemble. Je voulais construire ma propre entreprise, développer une marque forte et, surtout, créer une organisation dans laquelle l'excellence du service et le respect des personnes seraient au coeur de notre culture. Au départ, je pensais que le développement prendrait plusieurs années. Finalement, Nexus a grandi beaucoup plus rapidement que je ne l'avais imaginé. Nous sommes aujourd'hui une équipe d'environ 50 personnes, et cette évolution est pour moi une immense satisfaction.

Mais au-delà des chiffres, ce qui me tient particulièrement à coeur, ce sont les personnes. J'ai toujours considéré qu'une entreprise ne peut réussir durablement que si ses collaborateurs se sentent respectés, valorisés et heureux dans leur environnement de travail. J'aime dire que je souhaite que mes collaborateurs arrivent au bureau avec le sourire et qu'ils repartent le soir avec le sourire. C'est une philosophie à laquelle je suis profondément attachée.

Quant au marché africain, le principal défi a été de bâtir une relation de confiance. L'Afrique n'est pas un marché unique : chaque pays possède ses spécificités, sa culture des affaires et son environnement réglementaire. Mon expérience et les relations que j'ai développées au fil des années m'ont beaucoup aidée. Mais la confiance ne se décrète pas : elle se construit au quotidien, à travers la qualité du travail, la disponibilité, la réactivité et le respect des engagements.

Je suis également convaincue qu'une entreprise mauricienne peut réussir à l'international sans nécessairement devenir une très grande structure. Ce qui fait la différence, c'est la qualité des personnes, la crédibilité et la constance du service.

Qu'attendez-vous concrètement du U.S.-Africa Business Summit et quels types de partenariats souhaitez-vous y développer ?

Avant tout, de vraies rencontres et des échanges enrichissants avec des personnes qui partagent ma passion pour le développement du continent africain. Ce type d'événement nous offre une occasion unique de nous asseoir autour de la même table que des investisseurs, des gestionnaires de fonds, des banquiers et des entrepreneurs, tous animés par la volonté de contribuer, à leur manière, à la croissance du continent.

Je considère également que l'organisation du sommet à Maurice représente une opportunité exceptionnelle pour notre pays. C'est la première fois que nous accueillons cet événement, et c'est une belle occasion de renforcer la visibilité de Maurice sur la scène économique internationale et de mettre en avant son rôle de plateforme pour les investissements en Afrique.

Sur le plan des partenariats, nous souhaitons notamment nous rapprocher d'investisseurs et de gestionnaires de fonds qui recherchent un point d'ancrage solide à Maurice pour développer leurs projets sur le continent. Nous voulons également renforcer nos relations avec des cabinets d'avocats, des fiscalistes et des auditeurs, aussi bien aux États-Unis qu'en Afrique, sans oublier les acteurs de la fintech qui recherchent un environnement fiable et structuré pour accompagner leur croissance.

Au fond, je vois notre rôle comme celui d'un pont entre ceux qui disposent des capitaux et ceux qui portent des projets ambitieux. Mais au-delà de la mise en relation, nous voulons être un véritable partenaire, capable de les conseiller, de les orienter et de les accompagner à chaque étape de leur développement.

Quel rôle les actifs numériques et la blockchain peuvent-ils jouer dans la transformation des services financiers et la facilitation des échanges commerciaux entre l'Afrique et les États-Unis ?

Je crois sincèrement que le potentiel est là. Au quotidien, nous accompagnons des clients qui font des affaires entre l'Afrique et le reste du monde, et je vois à quel point un simple transfert de fonds peut encore devenir compliqué. Plusieurs banques intermédiaires, des délais qui s'allongent, des frais qui s'accumulent... Pour une petite entreprise, cela peut tout changer. La blockchain offre une autre approche : des transactions plus rapides, plus transparentes et moins coûteuses.

Mais il faut rester les pieds sur terre. Une technologie, aussi prometteuse soit-elle, ne remplace pas la confiance. Et dans notre métier, la confiance est tout. Pour que ces solutions s'installent dans la durée, il faut des règles claires, une gouvernance solide et une conformité sans compromis. C'est un sujet sur lequel je ne transige pas, et c'est aussi ce que nos clients attendent de nous.

Ce qui me passionne vraiment, c'est l'impact que cela peut avoir pour l'Afrique. Je vois chaque jour des entrepreneurs africains talentueux, ambitieux et prêts à adopter de nouvelles solutions plus vite qu'on ne l'imagine. Si demain, grâce aux actifs numériques, l'un d'eux peut vendre plus facilement aux États-Unis, attirer de nouveaux investisseurs ou simplement recevoir ses paiements plus rapidement, alors la technologie aura vraiment rempli son rôle.

Maurice ambitionne de renforcer son rôle de plateforme financière entre l'Afrique et les investisseurs internationaux. Quels sont aujourd'hui ses principaux atouts et que doit-elle améliorer pour rester compétitive ?

Maurice possède de nombreux atouts : sa stabilité politique et économique, son cadre juridique, son environnement réglementaire, ses compétences professionnelles et, surtout, l'importance accordée à la bonne gouvernance.

Mais je pense qu'il faut également rappeler un élément fondamental : Maurice est elle-même une juridiction africaine. Nous sommes partie intégrante du continent et nous partageons son avenir économique. Notre positionnement ne repose donc pas uniquement sur notre proximité géographique avec l'Afrique, mais aussi sur notre appartenance au continent, notre connaissance de ses marchés, notre compréhension des réalités locales et les relations de confiance que nous avons développées au fil des années.

Cette identité africaine, associée à un cadre financier international reconnu, constitue un avantage particulièrement intéressant pour les investisseurs américains. Ces derniers accordent une grande importance à la transparence, à la conformité, à la qualité de la gouvernance et à la protection de leurs investissements. Maurice dispose d'une expertise reconnue dans ces domaines.

Mais nous devons aller plus loin. Aujourd'hui, nous faisons face à une concurrence importante de la part d'autres centres financiers internationaux. Prenons l'exemple du Delaware, aux États-Unis. C'est une juridiction que les investisseurs américains connaissent parfaitement, avec des structures relativement simples et des coûts compétitifs.

Nous ne pouvons donc pas nous contenter de proposer la constitution et l'administration de sociétés. Nous devons démontrer pourquoi Maurice apporte une véritable valeur ajoutée à un investissement en Afrique.

À mon sens, cette valeur ajoutée réside avant tout dans notre connaissance du continent africain, notre compréhension des environnements économiques et réglementaires locaux, nos réseaux professionnels et notre capacité à accompagner les investisseurs dans plusieurs juridictions.

Maurice doit également continuer à renforcer ses relations avec les pays africains. Cela passe notamment par la conclusion de nouveaux accords de non-double imposition, d'accords de promotion et de protection des investissements, mais également par des accords de coopération économique et institutionnelle.

Il est tout aussi important de développer davantage nos relations avec les entrepreneurs, les institutions et les autorités africaines. Nous devons être présents sur le terrain, comprendre les réalités locales et construire des partenariats durables.

Enfin, nous devons continuer à améliorer notre compétitivité, notamment en matière de rapidité des procédures, d'ouverture de comptes bancaires, de digitalisation et de développement des compétences. Notre avenir ne repose pas sur notre capacité à être le centre financier le moins cher, mais sur notre capacité à être le plus pertinent pour les investisseurs qui souhaitent développer leurs activités en Afrique.

Dans quels secteurs et marchés africains voyez-vous les plus fortes opportunités d'investissement à venir pour les entreprises mauriciennes et américaines ?

Les opportunités sont immenses. Je pense aux infrastructures et à l'énergie, en particulier les énergies renouvelables. À l'agro-industrie, parce qu'il y a beaucoup à faire pour transformer localement ce que l'Afrique produit. À la fintech, bien sûr, mais aussi à la santé, à l'éducation et à la logistique. Et la Zone de libre-échange continentale africaine va pousser les entreprises à penser au-delà d'un seul pays. Pour réussir, les entreprises mauriciennes et américaines auront besoin de bons partenaires sur le terrain. Le capital et l'expertise ne suffisent pas, il faut comprendre les réalités locales et la culture. Les marchés stables, qui se réforment et qui ont une population jeune et dynamique, seront les plus intéressants.

Face à la concurrence d'autres centres financiers internationaux, aux exigences réglementaires et aux risques de conformité, quels sont les principaux défis auxquels les entreprises de services financiers opérant en Afrique sont confrontées ?

Je pense que l'un des principaux défis est justement de changer la perception du risque associé au continent africain. Il existe évidemment des risques en Afrique, comme dans toutes les régions du monde. Mais il faut éviter de généraliser. Les réalités du Kenya ne sont pas celles du Nigéria, de la Côte d'Ivoire ou de l'Afrique du Sud.

Certains investisseurs internationaux ont encore tendance à considérer l'ensemble du continent comme une seule zone de risque élevé. Cette perception peut freiner des investissements pourtant économiquement viables.

Je considère que Maurice a un rôle important à jouer pour contribuer à réduire cette perception du risque. Nous disposons d'un environnement juridique et réglementaire reconnu, d'une expertise en matière de gouvernance, de professionnels qualifiés et d'une expérience de plusieurs décennies dans la structuration des investissements internationaux.

Bien entendu, une structure mauricienne ne fait pas disparaître les risques commerciaux, politiques ou opérationnels d'un investissement en Afrique. Mais elle peut contribuer à mieux les encadrer, à renforcer la transparence et à rassurer les investisseurs.

C'est particulièrement important pour les investisseurs américains, qui attachent une grande importance à la conformité, à la gouvernance et à la responsabilité des entreprises.

L'autre défi est celui de la concurrence. Les investisseurs disposent aujourd'hui de nombreuses options pour structurer leurs investissements, notamment aux États-Unis, aux Émirats arabes unis, à Singapour ou dans d'autres centres financiers. Nous devons donc être capables de justifier notre valeur ajoutée.

À mon avis, notre principal avantage concurrentiel réside dans le fait que Maurice est elle-même une juridiction africaine. Maurice bénéficie également d'un environnement juridique et réglementaire reconnu à l'international, d'une expertise en matière de gouvernance et d'une longue expérience dans la structuration des investissements transfrontaliers.

C'est cette combinaison qui constitue notre véritable valeur ajoutée. Nous devons toutefois continuer à renforcer ces avantages, notamment en développant nos relations avec les autres pays africains, en élargissant notre réseau d'accords de coopération et en consolidant notre présence sur le terrain. Je suis convaincue que Maurice peut jouer un rôle beaucoup plus important en facilitant les investissements américains en Afrique, à condition de continuer à démontrer sa valeur ajoutée et de ne pas se reposer uniquement sur ses acquis.

Quel message adresseriez-vous aux entreprises mauriciennes qui participeront au sommet ?

Je leur dirais avant tout de saisir pleinement cette opportunité, mais surtout de bien s'y préparer. Soyez clairs et concis, sachez qui vous souhaitez rencontrer, ce que vous avez à offrir et ce que vous recherchez. Et surtout, prenez le temps d'écouter. On apprend souvent beaucoup plus en comprenant les besoins de l'autre qu'en parlant de soi.

Il faut également garder à l'esprit que le sommet n'est qu'un point de départ. Le véritable travail commence après. Il faut reprendre contact rapidement, proposer des pistes de collaboration concrètes et surtout entretenir les relations établies. Dans mon expérience, les meilleures opportunités d'affaires naissent rarement d'une seule rencontre. Elles se construisent dans la durée, sur la confiance, l'écoute et le respect mutuel.

Enfin, je pense qu'il est important que les entreprises mauriciennes abordent cet événement dans un esprit de collaboration plutôt que de compétition. Nous avons collectivement beaucoup à offrir. Si nous parvenons à unir nos forces et à valoriser nos expertises complémentaires, nous pourrons montrer que Maurice n'est pas simplement un point de passage pour les investissements, mais un partenaire de confiance pour accompagner durablement le développement du continent africain.