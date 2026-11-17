Addis Ababa — L'importance stratégique de l'Éthiopie pour la sécurité de la mer Rouge ne cesse de croître dans un contexte de changements géopolitiques et d'intensification de la rivalité militaire dans la Corne de l'Afrique, a déclaré Solomon Tefera, fondateur et PDG du tout nouveau Forum stratégique du Nil et de la mer Rouge.

S'adressant à l'ENA, Solomon a fait valoir qu'une sécurité et une stabilité durables dans la région de la mer Rouge ne pouvaient être assurées sans une participation significative de l'Éthiopie, compte tenu de sa position géographique stratégique, de sa population d'environ 130 millions d'habitants et de ses intérêts économiques et sécuritaires de grande envergure.

« Auparavant, c'était l'Éthiopie qui avait besoin de la mer Rouge. Aujourd'hui, c'est la mer Rouge elle-même qui a besoin de l'Éthiopie », a-t-il déclaré.

Solomon a en outre souligné le rôle potentiel du pays dans la préservation de la sécurité maritime régionale.

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Il a souligné que la Corne de l'Afrique est devenue de plus en plus un point névralgique de la concurrence géopolitique et militaire, plusieurs puissances étrangères y maintenant des bases militaires et des déploiements de sécurité dans toute la région. Selon lui, cette évolution du paysage sécuritaire fait de l'Éthiopie un acteur essentiel dans les dispositifs régionaux de sécurité maritime.

Pour l'Éthiopie, les enjeux sont particulièrement importants.

En tant que pays enclavé fortement dépendant du port de Djibouti pour son commerce international, l'Éthiopie reste exposée à d'éventuelles perturbations le long des couloirs maritimes stratégiques, en particulier le détroit de Bab-el-Mandeb, a expliqué M. Solomon.

Bien qu'il existe des routes maritimes alternatives, l'instabilité ou les interruptions autour de ce goulet d'étranglement stratégique pourraient affecter de manière significative l'accès de l'Éthiopie aux marchés internationaux et la circulation des importations essentielles.

Il a souligné que les implications s'étendent bien au-delà du commerce, car les perturbations des chaînes d'approvisionnement maritimes pourraient affecter la disponibilité de produits de première nécessité, notamment le carburant, les engrais et le matériel militaire, tout en exerçant une pression supplémentaire sur l'économie nationale et les ressources en devises étrangères.

Dans ce contexte, Solomon a décrit un accès maritime fiable comme un impératif stratégique étroitement lié à la résilience économique de l'Éthiopie, à sa sécurité nationale et à ses ambitions de développement à long terme.

« L'accès à la mer est une question existentielle pour l'Éthiopie, et non un luxe », a-t-il souligné.

Avec une population d'environ 130 millions d'habitants et des ambitions économiques en pleine expansion, les intérêts maritimes de l'Éthiopie ne doivent pas être considérés uniquement comme une préoccupation nationale, mais également dans le contexte plus large de l'intégration économique régionale et de la prospérité partagée, a-t-il ajouté.

Solomon a en outre fait valoir que l'engagement maritime potentiel de l'Éthiopie pourrait créer des opportunités économiques et stratégiques s'étendant au-delà de ses frontières, tout comme les grandes initiatives de développement éthiopiennes ont démontré leur potentiel à générer des retombées régionales.

Citant le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD), il a noté que ce projet phare illustre la manière dont les ambitions de développement de l'Éthiopie peuvent contribuer à des intérêts régionaux plus larges, y compris ceux de pays voisins tels que Djibouti et le Kenya.

Il a déclaré qu'une approche similaire en matière d'engagement maritime pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour la coopération économique régionale, la connectivité et la prospérité partagée.

Le directeur général du Forum a également appelé à accorder une plus grande attention, tant au niveau international qu'universitaire, aux dimensions historiques, géographiques et juridiques de la perte d'accès direct à la mer par l'Éthiopie, estimant que ces questions méritaient un débat éclairé et une compréhension plus approfondie dans toute la Corne de l'Afrique.

Il a souligné que l'examen des intérêts maritimes de l'Éthiopie dans leur contexte historique et juridique pourrait contribuer à favoriser un dialogue constructif, une compréhension mutuelle et une coopération concrète entre les pays de la région.

Le Forum stratégique du Nil et de la mer Rouge est une institution éthiopienne récemment créée, qui a pour mission de promouvoir les intérêts du pays dans le Nil et la mer Rouge par le biais de la recherche, du plaidoyer politique, de la coopération régionale et de l'engagement du public.