Abidjan — « La paix ne se construit pas entre des personnes qui pensent toutes de la même manière, mais entre des personnes différentes qui acceptent de se reconnaître mutuellement comme frères et soeurs ». C'est ce qu'affirment les Évêques de Côte d'Ivoire dans le message diffusé à l'occasion de la 30e Journée nationale de la paix, célébrée dimanche 15 novembre.

« Le 15 novembre 2026, notre pays célèbre la trentième Journée nationale de la paix, instituée en 1996 par le président Aimé-Henri Konan Bédié », peut-on lire dans le message, qui rappelle que ce même jour, « l'Église universelle célèbre la dixième Journée mondiale des pauvres, instituée par le Pape François ». « La coïncidence de ces deux célébrations offre une occasion particulièrement significative de renouveler notre réflexion sur les exigences de la paix, de la justice sociale et de la fraternité », soulignent les Évêques.

La paix et la justice sociale vont en effet de pair, comme l'enseigne la doctrine sociale de l'Église. « Comment pouvons-nous prétendre construire une paix durable alors que des familles vivent dans des conditions précaires, que des populations sont privées de moyens de subsistance et que des personnes sont marginalisées ou abandonnées à leur sort ? De même, comment pouvons-nous parler de développement et de prospérité lorsque les inégalités, l'exclusion et l'injustice portent atteinte à la dignité humaine et affaiblissent la cohésion sociale ? », s'interrogent les Évêques.

Se référant aux exemples du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, et de Nelson Mandela, les Évêques soulignent que « ces deux grandes figures nous rappellent que la paix exige de dépasser les intérêts particuliers, d'avoir le courage du dialogue et la volonté de reconnaître l'autre comme partenaire dans la construction de la nation ».

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« Notre pays, qui a traversé de douloureuses crises sociopolitiques et électorales, ne peut se permettre de faire peser le fardeau de ses divisions sur les générations futures », soulignent-ils. « Il est donc de notre devoir de préserver l'unité nationale et de faire du dialogue un outil permanent de prévention des conflits et de réconciliation ».

La Côte d'Ivoire est sortie d'une période de conflits qui a débuté en 2002 et s'est achevée en 2011. Les séquelles de ces violences continuent toutefois d'alimenter des tensions qui peuvent être instrumentalisées par des responsables politiques sans scrupules.

Le pays a néanmoins accompli d'importants progrès, notamment dans la lutte contre la corruption. Parmi ceux-ci, la décision, annoncée le 30 octobre, de retirer la Côte d'Ivoire de la liste grise du Groupe d'action financière internationale (GAFI). « Cette décision reconnaît les efforts déployés par notre pays pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme », soulignent les Évêques.

Les Évêques invitent toutefois à poursuivre sur la voie du respect des droits de l'homme, de la garantie d'une justice équitable, de la transparence dans la gestion des affaires publiques, de la lutte contre la corruption et de la protection effective des libertés fondamentales.

« Ce sont là autant de conditions essentielles pour renforcer l'État de droit et faire en sorte que les progrès institutionnels et économiques se traduisent concrètement par de meilleures conditions de vie pour l'ensemble de la population, en particulier pour les plus vulnérables », concluent-ils.