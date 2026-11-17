Le président national de l'Union pour la nation congolaise (UNC), Vital Kamerhe, a réuni lundi 16 novembre 2026 à Kinshasa les membres du Bureau politique national de son parti. Au centre des échanges : le processus de restructuration de cette formation politique, membre de l'Union sacrée de la nation, engagé après les élections de 2023.

À l'issue de la rencontre, le parti a annoncé l'organisation, vendredi prochain, d'une journée de réflexion consacrée à sa redynamisation. Cette activité devrait réunir les cadres de l'UNC, jusqu'aux responsables des cellules de base, afin de recueillir leurs contributions avant les décisions attendues sur la restructuration des organes et des structures du parti.

« Je suis là » : Kamerhe répond aux interrogations

Au cours de cette réunion avec les membres du Bureau politique national, Vital Kamerhe a évoqué les questions qui lui sont régulièrement posées, notamment celle de savoir s'il avait finalement démissionné de son parti. À cette interrogation, il a opposé une réponse brève : « Je suis là ».

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Sans développer davantage ce point, le président national de l'UNC a poursuivi les échanges autour de l'organisation et de la redynamisation de cette formation politique, membre de l'Union sacrée de la nation, plateforme de la majorité présidentielle.

Il a précisé que le processus de restructuration de l'UNC a été engagé après les élections de 2023. Une commission mise en place avait alors élaboré un rapport. Le président du parti explique toutefois avoir souhaité consulter les cadres et les membres avant de valider et de mettre en oeuvre ses recommandations.

L'objectif est notamment de relancer les activités du parti à travers le pays et de renforcer son implantation à la base.

Dans cette perspective, une journée de réflexion est annoncée pour vendredi prochain. Elle devrait permettre aux cadres et aux membres concernés d'échanger sur plusieurs sujets, notamment le recrutement et la fidélisation des militants, la formation politique, l'idéologie du parti, son projet de société ainsi que la place des femmes et des jeunes dans ses structures.

Appel à la solidarité et à la loyauté

Vital Kamerhe a également rappelé les valeurs qu'il souhaite voir guider les membres de l'UNC : la solidarité, la loyauté et l'unité. Il a insisté sur la nécessité de privilégier l'intérêt collectif plutôt que les ambitions individuelles, tout en encourageant les critiques constructives dans le respect de l'éthique du parti.

« Nous sommes un parti où la dialectique est autorisée », a-t-il notamment précisé.

Créée en juin 2010, l'Union pour la nation congolaise est l'une des formations politiques membres de l'Union sacrée de la nation.