Le foncier reste l'une des principales sources de préoccupations pour de nombreux Congolais. À Kinshasa comme dans plusieurs autres provinces du pays, l'acquisition d'une parcelle peut rapidement se transformer en véritable parcours du combattant.

Ventes multiples d'une même parcelle, conflits entre propriétaires, spoliations, faux documents, difficultés d'obtention des titres de propriété ou encore tracasseries administratives : les problèmes sont nombreux et leurs conséquences parfois dramatiques.

C'est dans ce contexte que le ministère des Affaires foncières a lancé, le 12 novembre dernier, MIMPA, une assistance virtuelle dont le nom signifie « des nouvelles choses ».

Présentée comme un outil destiné à rapprocher l'administration foncière des citoyens, cette innovation entend notamment faciliter l'accès à l'information et accompagner les Congolais dans la compréhension de leurs démarches foncières.

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Mais une question se pose : MIMPA peut-elle réellement contribuer à résoudre les difficultés foncières des Congolais ? Une assistance virtuelle peut-elle protéger un citoyen contre une spoliation ou une vente frauduleuse ? Et si le problème se situait davantage dans le fonctionnement de l'administration foncière, la gestion des terres et l'application des textes légaux ?

Madame Liza Khonde , Cheffe de projet MIMPA ainsi que Maître Jerome Nengowe , Conseiller juridique au ministère des affaires foncières repondent a ces interrogations dans Parole aux auditeurs.