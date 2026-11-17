L'inquiétude gagne plusieurs localités de la province de la Tshopo après le mouvement de grève annoncé par les armateurs propriétaires de baleinières en bois sur le fleuve Congo et ses affluents. Lundi 16 novembre, certaines embarcations qui devaient acheminer des produits agricoles vers Kisangani n'ont pas levé l'ancre, notamment dans les territoires de Basoko et de Lokutu selon des témoiganges concordants. Cette situation complique l'évacuation des marchandises et les déplacements des habitants.

À Basoko, situé à plus de 200 kilomètres de Kisangani, aucune des cinq baleinières habituellement affectées à la desserte de cette localité n'a effectué le voyage prévu lundi, selon des habitants. Les commerçants craignent des difficultés pour acheminer leurs produits et s'approvisionner en marchandises.

« On nous apprend qu'aucune baleinière ne va voyager. Nous ne savons pas comment nous allons accéder aux marchandises », s'inquiète un commerçant de Sima, dans le territoire de Basoko.

Des craintes de hausse des prix à Kisangani

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Les conséquences de cette interruption des voyages pourraient également se faire sentir dans le chef-lieu de la province. Au beach motor de Kisangani, des habitants redoutent une augmentation des prix des produits de première nécessité, en raison de la réduction des moyens de transport disponibles.

Bernard Lusima estime que les embarcations en métal, qui continuent de naviguer, pourraient appliquer des tarifs plus élevés, difficiles à supporter pour une partie de la population.

La grève affecte ainsi aussi bien les commerçants qui acheminent leurs produits vers Kisangani que les habitants qui dépendent du transport fluvial pour rejoindre d'autres localités de la province.

Ce mouvement de grève fait suite à la décision du ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, d'accorder un moratoire de trois mois à partir du 15 novembre 2026, aux propriétaires de baleinières en bois pour leur permettre de remplacer leurs embarcations par des bateaux en métal.

Les armateurs jugent ce délai insuffisant et réclament une période de douze mois pour effectuer cette transformation.

En attendant une issue à leurs revendications, les perturbations du trafic fluvial font craindre des difficultés d'approvisionnement et de circulation pour les populations de plusieurs localités de la Tshopo, selon des sources locales.